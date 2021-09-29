اقتصاد وأسواق

«تموين الجيزة»: تحويل 20 مكتبا تموينيا إلى مراكز خدمة مطورة

من إجمالى 72 على مستوى المحافظة
محمد مجدي 7:07 ص, الأربعاء, 29 سبتمبر 21 7:07 ص, الأربعاء, 29 سبتمبر 21

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أكدت هالة غريب وكيلة مديرية التموين والتجارة الداخلية فى محافظة الجيزة أنه تم تطوير نحو 20 مكتبا تموينيا على مستوى المحافظة وتحويلها إلى مراكز متطورة وذلك فى عدد من المراكز التابعة منها  الكداية والبرمبل وصول والقبابات بمركز أطفيح، وطهما والناصرية بمركز العياط، ومنديش والباويطى بمركز الواحات البحرية، والهرم، والدقى، والعجوزة، وبولاق، وإمبابة، والعمرانية، والطالبية، وأوسيم، وكرداسة، وكفر حكيم التابعة لمركز كرداسة، ومكتب تموين 6 أكتوبر، والودى بمركز الصف.

وقالت «غريب» لـ«المال» إنه مستهدف خلال العام المالى الجارى 2021-2022 تطوير نحو 4 مكاتب تموين وتحويلها إلى مراكز خدمة مطورة  وهى البراجيل وأوسيم، والأقواز بمركز الصف، وبرقاش بمركز إمبابة، موضحة أن إجمالى مكاتب التموين فى محافظة الجيزة يصل إلى 72 مكتبا.

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وأوضحت أن وزارة الإنتاج الحربى هى المسئولة عن البنية التحتية وتدريب العمال فى مكاتب التموين، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

فى سياق متصل، قالت مصادر حكومية مسئولة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«المال» إن تكلفة تطوير 600 مكتب تموينى منتشر فى محافظات الجمهورية تصل إلى ما يقرب من 500 مليون جنيه، وذلك على حسب مساحة المكتب والأجهزة الإلكترونية التى يتم الاستعانة بها فى تقديم الخدمة للمواطنين.

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وأضافت المصادر أن المكاتب التموينية التى يتم تطويرها يشترط أن تكون دور أول أو أرضى، إضافة إلى أن تكون ملكية المكان لوزارة التموين والتجارة الداخلية أو بنظام الإيجار القديم، وذلك لسهولة عملية التطوير والتجديد.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين قال – فى تصريحات سابقة بداية العام الجارى – إنه تم الانتهاء من تطوير نحو 300 مكتب تموينى على مستوى الجمهورية من إجمالى 600 مكتب على مستوى الجمهورية. محمد مجدى

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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