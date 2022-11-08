«تموين الجيزة»: تحويل أكثر من 600 مخبز بلدى للعمل بالغاز

كشف طلعت حسن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية فى محافظة الجيزة، أنه تم تحويل أكثر من 600 من المخابز البلدية المدعمة التى تعمل بالسولار إلى الغاز الطبيعى بالمحافظة خلال العام الجارى، طبقًا للخطة الخاصة بالاعتماد على الغاز الطبيعى.

كانت وزارة التموين وقعت بروتوكول تعاون مع البنك المركزى فى يونيو2021 بهدف تمويل المخابز البلدية المدعمة العاملة بالسولار للعمل بالغاز الطبيعى، بالتقسيط على 5 سنوات، وفترة سماح 3 شهور، وبفائدة %5 وأوضح حسن أن الجيزة بها ما يقرب من 1800 مخبز بلدى مدعم.

وقال «حسن» لـ«المال» إن المخابز الأفرنجية التى تنتج المخبوزات يبلغ عددها 635 والسياحية المرخصة فى الجيزة تصل إلى 930 وتم خلال أكتوبر الماضى استلام طلبات لترخيص نحو 100 مخبز آخر.

وأوضح أنه جار العمل على إصدار التراخيص اللازمة لتلك المخابز السياحية التى تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاعها، بهدف الحصول على الدقيق السياحى بسعر 10 آلاف جنيه من وزارة التموين.

يذكر أن «التموين» أتاحت الدقيق السياحى الخاص بالمخابز السياحية التى تقوم بإنتاج الفينو والعيش السياحى، بسعر 10 آلاف جنيه للطن، بشرط أن يكون المخبز مرخصا، ويلتزم بالوزن والسعر الذى حددته الوزارة، وهو الفينو زنة 40 جراما بسعر 75 قرشَا، و60 جراما 100 قرش، والعيش السياحى زنة 75 جراما 100 قرش.

وأضاف «حسن» أن المخزون الإستراتيجى من السلع الغذائية للقطاع الخاص يكفى لمدة 8 أشهر، مؤكدا توافر جميع السلع الاستهلاكية للمواطنين، ويتم العمل باستمرار على ضخ السلع من خلال منافذ وزارتى التموين والزراعة.

من جهته، أكد محيى إسماعيل مدير عام الرقابة بمديرية التموين بمحافظة الجيزة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية، وتقسيم مجموعات عمل بعدد 23 مجموعة لرصد المشكلات والتجاوزات التى تحدث من قبل بعض التجار.

وقال لـ«المال» إنه تم تحرير نحو 60 مخالفة فى قطاع المخابز البلدية والسياحية، بالإضافة إلى مصادرة نحو 66 طن سلع غذائية مجهولة المصدر فى مخازن تابعة لعدد من التجار فى مركز البدرشين.

وأوضح أنه يتم التنسيق مع الغرفة التجارية لإقامة معارض سلعية فى مدن المحافظة، إضافة إلى تسيير أكثر من 60 سيارة سلع غذائية متنقلة تجوب المدن بتخفيضات تصل إلى %25 عن مثيلاتها فى السوق المحلية.