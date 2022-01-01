تموين الجيزة: بدء صرف 20% من مقررات سلع يناير

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف مقررات شهر يناير 2022 لصالح أصحاب البطاقات البالغ عددهم 64 مليون مستفيد من منظومة السلع عبر 40 الف منفذ علي مستوي الجمهورية، بين بقالي التموين وجمعيتي والمجمعات الاستهلاكية حيث يتم توفير 28 سلعة.

وأكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ان هناك متابعة مستمرة لحظة بلحظه مع غرفة عمليات الوزارة و مديرى المديريات بالمحافظات لضمان انتظام عمل المخابز وكذلك عمل منافذ الصرف التموينية خاص المناطق المتضررة من سوء الأحوال الجوية.

وأوضح المصيلحي أنه وجه المديريات بتسيير حملات على المخابز وكذلك منافذ صرف السلع التموينية للتأكد من التزامها بصرف كافة احتياجات المواطن على بطاقة الدعم، مشيرا إلى أن كل مخبز لديه رصيد.

من جانبها قالت هالة غريب وكيل مديرية التموين بمحافظة الجيزة، إن جميع منافذ صرف التموين على مستوى المحافظة متوافر لديهم السلع التموينية المدرجة على القائمة والتي تم ضخها من مخازن الجملة التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية.

وأضافت خلال جولة تفقدية اليوم على عدد من المنافذ التموينية في الجيزة بمشاركة رمضان الشحات مدير المركز في الاعلامي بوزارة التموين، وذلك لمتابعة عمليات صرف السلع خلال اليوم الأول لصرف التموين لشهر يناير 2022 أن مديرية التموين تشن حملات تفتيشية يوميا على منافذ الصرف للتأكد من إتاحة السلع المدعمة للمواطنين وصرفها على البطاقات التموينية، ومراقبة أيضا التزام البدالين بصرف السلع للمواطنين بالأسعار المعلنة رسميا من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأشارت وكيل مديرية التموين بالجيزة، أن منافذ البقالين تفتح يوميا منذ الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء لصرف التموين لحاملي البطاقات التموينية، مشيرة إلى توقيع عقوبة إدارية من قبل المديرية على أي بقال تمويني إذا كان مغلق في المدة من 9 صباحا وحتى 9 مساء.

وأوضحت ان هناك مخزون يكفي من 6 اشهر وانه تم وضع خطه طوارئ لتوفير السلع في في المحافظات التي تعاني حالة من حاله عدم الاستقرار في الاحوال الجوية التي تشهدها البلاد حاليا لضمان توافر السلع بالمناطق النائية وهناك غرفه عمليات لمتابعة الموقف على الارض وامداد المنافذ بكافه احتياجاتها

وقال محي اسماعيل رئيس إدارة الرقابة المركزية بمديرية تموين الجيزة، إن نسبة صرف السلع التموينية للمواطنين في اليوم الأول ترواحت من 15 إلي 20% ، كما أن عدد البطاقات بمحافظة الجيزة يصل إلي مليون و800 ألف بطاقة تموينية يستفيد منها 3 ملايين مواطن.

وأضاف إسماعيل أن عدد المخابز البلدية المدعمة في محافظة الجيزة يبلغ 1800 مخبز، تم تحويل 119 منها إلي غاز طبيعي بدلا من سولار ومتبقي 11 مخبزا خلال الفترة المقبلة .

في سياق متصل أوضح هشام الدجوي، مسئول لجنة التموين بالغرفة التجارية بالجيزة، أن عدد منافذ صرف السلع التموينية في محافظة الجيزة يبلغ 2400 منفذ ما بين منافذ البدالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية.