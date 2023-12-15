تموين البحيرة تضبط 8 أطنان سماد مدعم و4500 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر، مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال، وكيل المديرية، ومفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية، رقابتها المشددة على مدن ومراكز المحافظة.

وتم تنفيذ عدة حملات تموينية بوادي النطرون أسفرت عن ضبط سيارة محملة بـ160 شيكارة سماد يوريا مدعم زنة الواحدة 50 كجم بإجمالي 8 أطنان .

وتم ضبط 19 أسطوانة غاز منزلية ممتلئة قبل بيعها بالسوق السوداء، وصاحب محطة تمويل سيارات لتجميعه 4500 لتر سولار بغرض البيع بالسوق السوداء ، 160 كجم سكر مدعم بسعر 27 جنيها قام أحد أصحاب المحلات التجارية بتجميعها بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، و120 كجم سكر حر مجهول المصدر بالإضافة إلى 100 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية ، 450 زجاجة زيت طعام مجهول المصدر، كما تم تحرير محضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.