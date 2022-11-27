«تموين الإسماعيلية» تضبط 273 مخالفة في الأسواق والمحلات التجارية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، على مدار شهر نوفمبر الحالى، بحملات تموينية بالتعاون مع مباحث التموين والتي أسفرت عن تحرير 471 محضرًا، منها 273 محضرا في مجال الأسواق والمحلات التجارية حسبما أكدت بيان صادر من المركز الإعلامي بالمحافظة .

كما أسفرت عن ضبط 2 طن دقيق مدعم بنسبة 82% بحيازة أحد التجار بدون حق، وانقسمت المحاضر إلى 112 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية متنوعة النشاط، و3 محاضر للبيع بأزيد من السعر المقرر، و140 محضرا لعدم حمل شهادة صحية، و 3 محاضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية (غش تجاري) ، ومحضر حيازة سلع مجهولة المصدر، و 3 محاضر حيازة سلع تموينية بدون وجه حق، و 7 محاضر لعدم الإعلان عن وجود مخازن، و محضر إدارة نشاط بدون ترخيص، و 2 محضر لعدم استخدام لافتة باللغة العربية.

فيما يخص الرقابة على المخابز البلدية تم تحرير 198 محضرًا، عبارة عن 22 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و26 محضرا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و 35 محضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و36 محضرا؛ لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و 59 محضرا لعدم نظافة أدوات العجن، و 6 محاضر لعدم وجود سجل بالمخبز، و 7 محاضر تصرف في الدقيق، و 6 محاضر للتوقف عن الإنتاج، و محضر لتجميع الدقيق.

وأشار مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط 1500 عبوة أعشاب مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية، و172 شيكارة دقيق مدعم وزن 50 كيلوجرام لتصرف أحد المخابز فيها بدون وجه حق و 500 كيس بهارات منتهية الصلاحية.

بالإضافة إلى ضبط 12 كيس بقوليات منتهية الصلاحية، و 50 كيلوجرام جبنة مطبوخة منتهية الصلاحية، و 5075 كيلوجرام لحوم مفرومة وهياكل ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و 1050 كيلوجرام سكر تمويني بحوزة أحد التجار بدون وجه حق.