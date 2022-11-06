تموين الإسكندرية: ضخ كميات من الأرز بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 14.25 جنيه للكيلو

صرح المحاسب محمد سعد الله مدير مديرية تموين الإسكندرية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأنه بناء على تعليمات من الدكتور الوزير على المصيلحى سيتم بدءا من اليوم ضخ كميات من الأرز من أجود الأصناف عريض الحبة بفروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، وذلك بسعر 14.25 جنيه للكجم للمستهلك .

يأتي ذلك مع استمرار ضخ الأرز يوميا تباعا بالتوالي بالمجمعات لسد حاجة المواطنين من الأرز، وذلك مساندة من الدولة للمواطنين وضبط الأسواق .



كما أوضح مدير مديرية تموين الإسكندرية أنه سيتم ضخ نفس هذه النوعية بالسلاسل الكبرى بالمحافظة تحت إشراف مديرية التموين و التجارة الداخلية لضمان توافر الأرز لكافة المواطنين بكافة الأسواق .



وشن جمال عمار وكيل المديرية حملة تموينية لإدارة تموين المنتزة للمرور على الأسواق والسوبر ماركت والمحلات وبعض السلاسل التجارية، للتأكد من توافر السلع الغذائية والإعلان عن أسعارها و عدم وجود زيادات على الأسعار بدون مبرر.



ونتج عن هذه الحملات حتى الآن تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد وتحرير محضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة وتحرير 8 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية وتحرير ١٢ محضر عدم حمل شهادة صحية ومازالت الحملات مستمرة.

يأتي ذلك بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله مدير مديرية تموين الإسكندرية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بمتابعة الأسواق والمحلات والسلاسل التجارية.