تموين الإسكندرية تواصل حملاتها وتتحفظ على سجائر مستوردة مجهولة المصدر

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملاتها الرقابية بتوجيهات من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالرقابة على أسواق السجائر، إذ شنت

إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وإشراف أحمد على رئيس الرقابة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بحملة تموينية بنطاق الادارة .

و أسفرت الحملة عن تحرير محضر حيازة وعرض وبيع سجائر مجهولة المصدر مستوردة بدون فواتير عدد ٩٠٩ علب سجائر بإجمالي ١٨١٨٠ سيجارة.

كذلك تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وتحرير محضر عدم إعلان عن أسعار السجائر بأنواعها

و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام .

وأصدر المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على أسواق السجائر وبتشديد الرقابة على المخازن.

وقامت إدارة العامرية التموينية في مديرية التموين بالإسكندرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وتحت إشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملة تموينية بنطاق الإدارة .

وأسفرت عن ضبط أحد مخازن بيع الأعلاف لحيازته خليط زوائد إنتاج أحد مطاحن القطاع الخاص ببرج العرب وتبين أن خليط الزوائد مجهول المصدر ولا توجد بحوزته فواتير دالة على الحيازة.

كما تم التحفظ على ١٢٥ شيكارة خليط زوائد زنة الشيكارة ٤٠ كجم بإجمالي وزن ٥٠٠٠ كجم مجهولة المصدر

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام .