تموين الإسكندرية تطالب المواطنين عدم ترك بطاقات التموين لدى المخابز

أكد محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين في الإسكندرية، أن القرار الذي صدر بشأن تحديد أوقات صرف الخبز المدعم على البطاقات هو لتنظيم منظومة صرف الخبز المدعم لحاملي البطاقات التموينية.

وقال سعدالله خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدى البلد، إن هناك تلاعبًا من بعض أصحاب المخابز في حصص الخبز المدعم من خلال الاحتفاظ بالبطاقات التموينية.

وأضاف سعدالله أن تكلفة إنتاج الخبز المدعم تبلغ 5.5 مليار جنيه في الشهر، وكانت قبل الأزمة الروسية الأوكرانية تبلغ 4.5 مليار جنيه.

وأكد سعدالله أن سعر رغيف الخبز ثابت لم يتغير وهو 5 قروش للمواطن، ووزن الرغيف 90 جرامًا كما هو، موجهًا حديثه للمواطنين: بطاقتك التموينية في جيبك مش في جيب غيرك، وقت ما تحتاج عيش مدعم روح المخبز.

وأوضح وكيل مديرية التموين في الإسكندرية أنه لا تغيير في صرف المقررات التموينية أو نقاط الخبز أو عدد الأرغفة التي يتم صرفها للمواطنين حاملي البطاقات التموينية.

كان قد أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين ‏والتجارة الداخلية أن ضبط إجراءات الصرف الجديدة التي تم اتخاذها ‏لصرف الخبز المدعم للمواطن تأتي في صالح المواطن، لضمان ‏وصول الدعم إلى مستحقيه، ومنع التلاعب في الدعم المقدم ‏للمواطن على رغيف الخبز .

وقال المصيلحي أن ذلك بالإضافة إلى منع التكدس أمام ‏المخابز، وانتظام صرف الخبز كما هو معتاد يوميًا للمستفيدين ‏من دعم الخبز الذين يصل عددهم إلى 72 مليون مواطن.

مشيرًا إلى أن الهدف من تنظيم عمليات صرف الخبز هو عدم ‏التلاعب في أرصدة المواطن من الخبز وقيام بعض أصحاب ‏النفوس الضعيفة من استنزاف أرصدة المواطن على بطاقة ‏الدعم حال ترك المواطن بطاقته بالمخبز، وهو ما تم التحذير ‏منه مسبقًا.

وأوضح المصيلحي أن حق المواطن لم يتغير على ‏بطاقة الدعم حال قام بصرف حصته من الخبز يوميًا أو كل ‏ثلاثة أيام بناء على ما هو موجود على بطاقة التموين وبناء ‏على عدد الأرغفة المخصصة لكل بطاقة بعدد الأفراد ‏الموجودين بها.

وأضاف المصيلحي أن ‏المواطن من حقه أن يقوم بصرف حصته بعد يومين فى حال ‏صرفة لثلاثة أيام من الخبز مقدمًا لأنه يكون قد حصل على ‏حقه من عدد الأرغفة في الأيام الثلاثة التي صرفها من رصيده ‏على بطاقة الدعم.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن ‏المواطن من حقه صرف حصته من الخبز المدعم يوم بيوم، ‏مشيرًا إلى أن الدولة تدعم رغيف الخبز بما يزيد عن 66 ‏مليار جنيه سنويًا بواقع يصل إلى 5.5 مليار جنيه شهريًا، ‏وبالتالي فإن القرارات التي تتخذ تأتي للحفاظ على الدعم ‏المقدم للمواطن على بطاقة الدعم، وضمان وصول الدعم إلى ‏مستحقيه.‏

وتهيب وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين ‏أصحاب البطاقات التموينية عدم ترك بطاقة التموين لدى أصحابه المخابز أو منافذ صرف السلع التموينية.‏