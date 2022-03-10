اقتصاد وأسواق

«تموين الإسكندرية» تضبط 11 طن دقيق بلدي بمخبز في برج العرب

ضبط مصنع لتعبئة الملح لحيازته ملح طعام مجهول المصدر
معتز محمود 1:08 ص, الجمعة, 11 مارس 22 1:08 ص, الجمعة, 11 مارس 22

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قامت إدارة تموين برج العرب التابعة لمديرية تموين الإسكندرية برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وإشراف الأستاذ محمد شبور رئيس الرقابة وعضوية المفتش الاستاذ مالك الشافعى بالاشتراك مع مباحث التموين وشرطة التعمير لجهاز مدينة برج العرب بشن حملات تموينية بنطاق الإدارة.

وأسفرت الحملات عن ضبط أحد المخابز السياحية بمدينة برج العرب لحيازته وتجميع كمية دقيق بلدى مدعم تقدر بعدد 214 شيكارة زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم باجمالى 10700 كجم محظور بيعه وتداوله خارج المنظومة التموينية معبأ داخل أجولة بيضاء بغرض التربح من فارق الأسعار وقد تم تحريز الكميات المضبوطة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة نحو هذه المخالفة.

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ويأتى ذلك بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله احمد مدير مديرية تموين الإسكندرية بتشديد الرقابة على جميع السلع التموينية المدعمة خاصة الدقيق البلدى المدعم حفاظا على أموال الدعم المقدمة من قبل الدولة للمواطنين.

كما قامت إدارة تموين العامرية التابعة لمديرية تموين الإسكندرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وأشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بشن حملات على نطاق الإدارة.

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وأسفرت عن ضبط مصنع لتعبئة الملح لحيازته ملح طعام مجهول المصدر، وتم التحفظ على الكميات الآتية عدد 400 جوال زنة الجوال الواحد 25 كجم بإجمالي 10 أطنان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على وكيل النائب العام.

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بقلم معتز محمود

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