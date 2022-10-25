تموين الإسكندرية تضبط منتجات منتهية الصلاحية خلال عرضها للبيع ببرج العرب

شنت عناصر من مديرية تموين الإسكندرية بعض الحملات التفتيشية نجحت خلالها من ضبط والتحفظ على منتجات وسلع منتهية الصلاحية يتم عرضها للبيع بالأسواق، في ظل تشديد وزارة التموين و التجارة الداخلية الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية.



وشنت إدارة تموين برج العرب التابعة لمديرية تموين الإسكندرية برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وفريق العمل التابع له حملات بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط أحد محلات العطارة لحيازته وعرض للبيع سلع منتهية الصلاحية.

وتم ضبط والتحفظ على كميات تشمل ٢٢ علبة كريم ودهان مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية و ٢٠ علبة زيوت طبيعية أنواع وأحجام مختلفة منتهية الصلاحية وعدد ٨ علب بودرة مزيل عرق منتهية الصلاحية، وتم تحريز الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.