تموين الإسكندرية تضبط مصنعًا دون ترخيص يستخدم مجروش البلاستيك الزبالي لتصنيع أدوات المائدة

تمكنت عناصر مديرية تموين الإسكندرية من ضبط مصنع دون ترخيص يقوم باستخدام مجروش البلاستيك الزبالى فى تصنيع أدوات المائدة

يأتى ذلك بناء على تعليمات محمد سعد الله، رئيس مديرية تموين الإسكندرية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على المصانع و خاصة المصانع غير المرخصة، لحماية المواطنين من المنتجات مجهولة المصدر والغش التجارى والتدليس.



وقامت إدارة تموين العجمى برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة وإشراف ريهام عبد القادر، رئيس الرقابة بشن حملات تموينية بنطاق الإدارة، التى أسفرت عن الأتى:



ضبط مصنع دون ترخيص يقوم باستخدام مجروش البلاستيك الزبالى فى تصنيع أدوات المائدة و تم تحريز الكميات الآتية :



عدد 65 شيكارة بلاستيك مجروش دون بيانات، و35 شيكارة لدائن بلاستيكية وزن الشيكارة 40 كجم دون المستندات الدالة على مشروعية حيازتها، 50 شيكارة سيدبك خام بلاستيك وزن الشيكارة 25 كجم، دون المستندات الدالة على مشروعية حيازتها



وضبط عدد 500 استيكر يوضع على المنتج النهائى لبوردة التقطيع الخاصة بأدوات المائدة، عدد 250 بوردة تقطيع مادة منتج نهائى ومعد للبيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على وكيل النائب العام



كما قامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى، مدير الإدارة، و إشراف إبراهيم مرسال، رئيس الرقابة بشن حملات تموينية بنطاق الإدارة، التى أسفرت عن ضبط مصنع بسكويت بمنطقة برج العرب بحيازته الآتى:



7200 قطعة بسكويت منتهية الصلاحية

2000 كجم هوالك ومخلفات بسكويت غير مدون عليها بيانات، وتم التحفظ على هذه المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على وكيل النائب العام



