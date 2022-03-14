«تموين الإسكندرية» تضبط مخزنا في منطقة أبيس بحيازته أعلاف دواجن دون مستندات

وتم التحفظ على الكَميات المضبوطة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية؛ للعرض على وكيل النائب العام.

قامت إدارة تموين شرق، التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة محمد زكريا مدير الإدارة، وإشراف فريد شوقى رئيس الرقابة، بشن حملات على نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن ضبط مخزن بمنطقة أبيس بحيازته 1000 كجم (واحد طن) ردة خشنة، و500 كجم (نصف طن) أعلاف دواجن دون مستندات دالة على الحيازة مجهولة المصدر.

وتم التحفظ على الكَميات المضبوطة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية؛ للعرض على وكيل النائب العام.

يأتى ذلك بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المخازن ومطاردة السلع مجهولة المصدر؛ حماية للمواطنين من المنتجات مجهولة المصدر وحماية للمستهلك من الغش التجاري والتدليس.

فى سياق متصل قامت إدارة تموين العامرية، التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة، بشن حملات على نطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط مصنع لتعبئة زيت الطعام دون ترخيص من الجهات المختصة وتخزين مواد غذائية بنفس المقر.

وتم التحفظ على الكميات وتشمل 2000 كجم (2 طن) زيت داخل تانك من الصاج المجلفن تمهيدًا لتعبئته فى جراكن بلاستيك زنة الجركن 20 كجم مجهول المصدر، وعدد 110 شيكارة فول، زنة الشيكارة 25 كجم، بإجمالى كمية 2750 كجم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية؛ للعرض على وكيل النائب العام.