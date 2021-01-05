الإسكندرية

«تموين الإسكندرية» تضبط كميات من الدقيق المدعم والممنوع تداوله بالمخابز الحرة

وتم التحفظ على الكَمية المطلوبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.
معتز محمود 5:15 م, الثلاثاء, 5 يناير 21 5:15 م, الثلاثاء, 5 يناير 21

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وجّهت عناصر من أجهزة مديرية التموين بالإسكندرية ضربة جديدة للمتاجرين والمتلاعبين فى الدقيق البلدي المدعم؛ والذي يمنع تداوله بالمخابز الحرة، وتم التحفظ على الكَمية المطلوبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

حيث قامت إدارة تموين العجمى، برئاسة الأستاذ عصام اللبيدى مدير الإدارة، وإشراف ريهام عبد القادر رئيس الرقابة والسادة مفتشي الإدارة محمد الشربينى ومحمد الشافعى بشنّ حملات على نطاق الإدارة.

تحريز عدد 5 شكاير دقيق بلدي مدعم زنة الشكارة 50 كجم استخراج 82%

وأسفرت الحملات عن ضبط وتحريز عدد 5 شكاير دقيق بلدي مدعم زنة الشكارة 50 كجم استخراج 82% بمخبز شامي حر بمنطقة البيطاش شارع الحنفية، وهذا الدقيق تابع لمطاحن أبيس، والذي يمنع تداوله بالمخابز الحرة، وتم التحفظ على الكمية المطلوبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

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وتم ذلك بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على المخابز المدعمة والدقيق المدعم حفاظًا على أموال الدعم المقدم من الدولة، وكذلك الرقابة على المخابز الحرة السياحية بالأسواق؛ للتأكد من عدم تسريب الدقيق المدعم، وذلك تحت إشراف مدير إدارة الرقابة فى مديرية التموين بالإسكندرية سليمان الطيب.

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فى سياق آخر قامت إدارة تموين برج العرب برئاسة الأستاذ محمد العدوى مدير الإدارة، وإشراف الأستاذ إبراهيم مرسال رئيس الرقابة، بشنّ حملات على نطاق الإدارة.

وأسفرت عن ضبط أحد محالّ الجملة بمنطقة برج العرب القديم بحيازة وعرض للبيع سكر حر ناقص الوزن، وتم ضبط والتحفظ على الكميات الآتية:

– 18 بالتة سكر، داخل كل واحدة 20 كيس سكر، زنة الكيس واحد كجم، بإجمالي كمية 360 كجم ناقص الوزن، متوسط النقص فى الكيس الواحد 140 جرامًا. 
– 27 بالتة سكر، داخل كل واحدة 20 كيس سكر، زنة الكيس 450 جم، بإجمالى كمية 243 كجم ناقص الوزن، متوسط النقص فى الكيس الواحد 50 جرامًا.

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وتم التحفظ على الكمية المطلوبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة؛ للعرض على وكيل النائب العام.

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بقلم معتز محمود

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