«تموين الإسكندرية» تضبط كميات كبيرة من السكر والدقيق الحر داخل مخزن غير مرخص

تمكنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية فى مديرية تموين الإسكندرية برئاسة سليمان الطيب وإشراف أحمد عبد الحميد رئيس الرقابة التجارية ووائل كمال مفتش بالإدارة بالاشتراك مع مباحث التموين من ضبط أحد المخازن غير المرخصة بمنطقة ابيس الثانية وبداخله كميات كبيرة…





تمكنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية فى مديرية تموين الإسكندرية برئاسة سليمان الطيب وإشراف أحمد عبد الحميد رئيس الرقابة التجارية ووائل كمال مفتش بالإدارة بالاشتراك مع مباحث التموين من ضبط أحد المخازن غير المرخصة بمنطقة ابيس الثانية وبداخله كميات كبيرة من سلعتى السكر و الدقيق الحر استخراج 72%

ويأتى ذلك بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزيرالتموين و التجارة الداخلية و توجيهات السبد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتعليمات مشددة من السيد محمد سعد الله و كيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ، مدير مديرية تموين الإسكندرية بتشديد الرقابة على السلع الاستراتيجية و المخازن الغير مرخصة لمواجهة احتكار بعض التجار للسلع الأساسية وحجبها بغرض رفع سعرها وتحقيق أرباح غير مشروعة



حيث تم ضبط أحد المخازن غير المرخصة بمنطقة ابيس الثانية بداخله كميات كبيرة من سلعتى السكر و الدقيق الحر استخراج 72% بدون أي مستندات تدل على مشروعية حيازتها و تم ضبط و تحريز الكميات الأتية:

عدد ٢٠٠٠ شيكارة سكر ابيض زنة الشيكارة ٥٠ كجم باجمالى وزن ١٠٠ طن.

عدد ٤٠٠٠ شيكارة دقيق ابيض استخراج 72% زنة الشيكارة ٥٠ كجم باجمالى وزن ٢٠٠ طن

وتم التحفظ على هذه الكميات و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام