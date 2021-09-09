«تموين الإسكندرية» تضبط ثلاجة بدون ترخيص وتتحفظ على 400 كجم جبن

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفة للعرض على وكيل النائب العام

شنت إدارة شرق التموينية التابعة لمديرية تموين الإسكندرية برئاسة محمد زكريا مدير الإدارة و إشراف فريد شوقى رئيس الرقابة و فريق العمل التابع له حملات بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن بعض المضبوطات .

تم ضبط ثلاجة حفظ مواد غذائية بمنطقة أبيس الثانية تمارس نشاطها بدون ترخيص من الجهات المختصة و تم التحفظ على كميات من الجبن الابيض الطرى تقدر ٤٠٠ كجم متغيرة الخواص الطبيعية و معبأة داخل ٢٠صفيحة زنة الصفيحة الواحدة ٢٠ كجم و يعلو الصفائح كميات من الصدأ

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفة للعرض على وكيل النائب العام

يأتى ذلك بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية بتشديد الرقابة التموينية على السلع الغذائية و ثلاجات الحفظ و التأكد من شرعيتها من وجودها تحت مظلة الترخيص من عدمه

كانت إدارة تموين وسط التابعة لمديرية تموين الإسكندرية برئاسة أحمد سويدان مدير الادارة و إشراف عبد الله عثمان وأحمد هيبة مفتش الإدارة قد شنت حملات تموينية بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن الأتى:

ضبط سوبر ماركت بقرية أبيس ٨ محرم بك بحوزته و عرضه للبيع كمية ١٣٠٠ زجاجة عصائر متنوعة النكهات مانجو وجوافه و كوكتيل منتهية الصلاحية

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على وكيل النائب العام