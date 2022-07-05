«تموين الإسكندرية» تضبط إكسسوارات سيارات وسجائر مجهولة المصدر

تمكنت مديرية تموين الإسكندرية عبر إدارة التجارة الداخلية من ضبط إكسسوارات سيارات وسجائر مجهولة المصدر،

وذلك بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات لحماية للمواطنين من الغش التجارى والتدليس ولضبط آليات الأسواق.

حيث تمكنت إدارة التجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد، القائم بأعمال مدير التجارة الداخلية، من تحرير عدد 3 محاضر بيع سجائر مجهولة المصدر بمنطقة العجمى، وتم التحفظ على إجمالي عدد 700 علبة سجائر مجهولة المصدر،

كما تم تحرير محضرين لمحلات إكسسوار سيارات؛ لعرضها إكسسوارات سيارات مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد 20 فنارًا و18 هورنًا وعدد 9 سرينة.

هذا، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

وفى السياق نفسه تمكنت مديرية تموين الإسكندرية من ضبط مركز خدمة سيارات بحيازته قطع غيار وزيوت مجهولة المصدر قبل أيام.

يأتى ذلك فى إطار حرص مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة، على حماية المواطنين من الغش التجارى والتدليس.

حيث تمكنت إدارة التجارة الداخلية برئاسة الأستاذ أحمد عبد الحميد، القائم بأعمال مدير التجارة الداخلية، بالاشتراك مع الحملة المكثفة لحى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان رئيسة الحى،

وإدارة تموين غرب والجمرك، من ضبط مركز خدمات سيارات بحيازته قطع غيار وزيوت دون مستندات دالة على الحيازة مجهولة المصدر.

وقد تم تخريز كميات تشمل عدد 95 طلمبة بنزين، وعدد 100 كوتش كومبلنج، وعدد 120 بلية دبرياج، وعدد 83 جركن زيت؛ سعة الجركن 4 لترات، وعدد 49 جركن زيت، سعة الجركن 1 لتر.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.