«تموين الإسكندرية» تضبط أقماحا محلية متداولة بدون تصريح  

نجحت عناصر من مديرية تموين الإسكندرية، فى ضبط أقماح محلية متداولة بدون تصريح وذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لضبط ومتابعة تداول الأقماح المحلية.

قامت إدارة شرق التموينية التابعة بجولة إلى مديرية تموين الإسكندرية برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة ونبيل عسكر ومحمود رضوان مفتشى الإدارة بحملة تموينية بنطاق الإدارة.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من القمح المحلي الممنوع والمحظور تداوله إلا بتصاريح من مديرية التموين والتجارة الداخلية.

حيث تم ضبط كمية ١٤٣ شيكارة زنة الشيكارة الواحدة ٢٥ كجم بإجمالي ٣٥٧٥كجم (٣ طن ونصف)، تم مصادرة المضبوطات وتسليمها لأحد المطاحن، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.

وأصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية ، مدير مديرية التموين الإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على تداول الأقماح المحلية.