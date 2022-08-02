تموين الإسكندرية تشن عدة حملات متنوعة للرقابة على السلع

شنت إدارة التجارة الداخلية بمديرية تموين الإسكندرية برئاسة أحمد عبد الحميد القائم بأعمال مدير التجارة الداخلية عدة حملات أسفرت عن ضبط مصنع ملابس طبية بحيازته 50 رول أقمشة الرول الواحد 160 م مجهول المصدر ولعدم وجود بيانات.

كما تم تحرير محضرين لمحلات كماليات سيارات وزيوت وذلك لحيازتها فاميه زجاج بدون بيانات ومجهول المصدر ومصادرة الآتى : ( ١٠ رولات فاميه زجاج ، وعدد ٥ كرتونة زيت سيارات مجهول المصدر وبدون تاريخ صلاحية”.

يأتى ذلك بناء على تعليمات المحاسب محمد سعد الله مدير مديرية تموين الإسكندرية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة التجارية على السلع والخامات مجهولة المصدر حماية للمواطنين من الغش التجاري.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.