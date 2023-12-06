تموين الإسكندرية تشن حملة بالاشتراك مع حماية المستهلك لضبط ومتابعة الأسواق

شنت إدارة شرق التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملة برئاسة فريد شوقي مدير الإدارة وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة، ونبيل عسكر مفتش الإدارة، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك.

أسفرت الحملة عن تحرير محضر حيازة وعرض وبيع لحوم بلدية ذبح خارج السلخانة ومصادرة كمية ٩٨ كليو لحم، ومحضري بيع سجائر بسعر أزيد ومحضر عدم إعلان عن الأسعار لأحد منافذ مشروع جمعيتي.

ومحضر امتناع عن بيع سكر لدى محل والتحفظ على بالته سكر ٢٠ كجم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

جاء تنظيم الحملة لإدارة تموين شرق بتوجيهات من الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لضبط ومتابعة الأسواق ، فضلا عن إصدار المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية للرقابة على الأسواق .