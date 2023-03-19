تموين الإسكندرية تشن حملات على بعض المخابز

شنت مديرية تموين الإسكندرية عددا من الحملات الرقابية على بعض المخابز في أكثر من منطقة في إطار الرقابة وذلك بناء على تعليمات الدكتور الوزير على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية .

وشنت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة وإشراف الدكتورة كريمة تمساح حملات في نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير ٣٩ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها ١٢ محضرا إنتاج خبز ناقص الوزن.

وتحرير محضرين لمخبزين سياحى بدون ترخيص وتحرير ٧ محاضر لبقالي تموين مخالفين وتحرير ٤ محاضر عدم حمل شهادات صحية.. كما تم تحرير ٩ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير محضرين استخدام مطبوعات في تغليف المواد الغذائية بالأسواق وتحرير محضرين أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

كانت إدارة الرقابة التموينية فى مديرية تموين الإسكندرية تحت إشراف مؤنس محمد مشرف إدارة الرقابة بالمديرية وفريق العمل التابع له شنت حملات سابقة أسفرت عن تحرير ٢٣ محضرا منها ٧ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن لمخابز بلدية مخالفة و تحرير ٣ محاضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير ٦ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.



يأتي ذلك بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد مدير مديرية تموين الإسكندرية وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق وتحت إشراف جمال عمار وكيل المديرية.