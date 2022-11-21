تموين الإسكندرية تشن حملات تفتيش وتحرر محاضر متنوعة

شنت إدارة الرقابة التموينية في مديرية التموين بالإسكندرية تحت إشراف مؤنس محمد وفريق العمل التابع له حملات تفتيش، أسفرت عن تحرير 28 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 14 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين عدم حمل شهادة صحية، فضلا عن تحرير 3 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

يأتى ذلك بناء على تعليمات الدكتور الوزير على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق، وتحت إشراف جمال عمار وكيل المديرية.

ومن ناحية أخرى قامت إدارة تموين المنتزة برئاسة آمال عبد الحميد مدير الإدارة وإشراف رضا حسن رئيس الرقابة بحملات في نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 43 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 17 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضر لبقال تموين مخالف.

كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد وتحرير عدد 6 محاضر عدم الإعلان عن اسعار السجائر المسعرة

وتحرير عدد 33 محضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير عدد 29 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير محضر أحوال تنفيذاً لقرار النيابة.

وقامت إدارة تموين العجمى برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة وإشراف ريهام عبد القادر رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير 23 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير 9 محاضر عدم حمل شهادات صحية و٩ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وقامت إدارة تموين وسط فى مديرية التموين بالإسكندرية برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة وأشراف أحمد عبد الرحيم رئيس الرقابة بحملات في نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير عدد 13 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن و تحرير محضر لمخبز أفرنجى لعدم الإعلان عن اسعار الخبز وتحرير عدد 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير محضرين عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

كذلك شنت إدارة تموين شرق في مديرية التموين بالإسكندرية تحت إشراف فريد شوقى وفريق العمل التابع له بحملات في نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير عدد 22 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن و8 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و24 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين استخدام مطبوعات في تغليف المواد الغذائية بالأسواق، تحرير محضر أحوال تنفيذاً لقرار النيابة.

كما قامت إدارة تموين العامرية فى مديرية التموين بالإسكندرية برئاسة حسن داود مدير الادارة و اشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير عدد 25 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن ومحضر لمخبز بلدى للتصرف فى عدد 7 شكاير دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم، و5 محاضر لعدم حمل شهادات صحية و5محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وقامت إدارة برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الادارة و فريق العمل التابع له بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير 7 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و3 محاضر لبقالين تموين مخالفين ومحضرين بيع أرز بسعر مخالف.

وكذلك تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد وتحرير 5 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وقام المركز التموينى الشامل لحى غرب و الجمرك برئاسة محمد عادل مدير الادارة و إشراف الدكتورة أمانى الجزار رئيسة الرقابة بحملات في نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير 14 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 10محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن تحرير محضر لبقال تموين مخالف ومحضر بيع سجائر بسعر أزيد و8 محاضر لعدم حمل شهادات صحية و11 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام .