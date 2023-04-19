«تموين الإسكندرية» تشكل غرفة عمليات لمتابعة الأنشطة خلال عيد الفطر

قررت مديرية التموين بالإسكندرية تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر ديوان عام برئاسة وكيل الوزارة وإشراف وكيل المديرية لمتابعة أعمال الإدارات وفرق عمل الرقابة وكذلك غرف عمليات فرعية بكل إدارة لمتابعة أي شكاوى ترد من المواطنين والعمل على حلها فورا .

صرح المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى والمتحدث الرسمى باسم المديرية

أن مديرية التموين بالإسكندرية والتجارة الداخلية بقيادة المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة قد استعدت لاستقبال موسم الأعياد والمناسبات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر ديوان عام مديرية التموين بالإسكندرية برئاسة وكيل الوزارة وإشراف وكيل المديرية لمتابعة أعمال الإدارات وفرق عمل الرقابة وكذلك غرف عمليات فرعية بكل إدارة لمتابعة أي شكاوى ترد من المواطنين والعمل على حلها فوريا .



وأشار إلى أن جميع الأجهزة الرقابية التموينية للمديرية صدرت لها توجيهات بتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التموينية والمخابز البلدية والأسواق وتم وضع خطة لاستقبال عيد الفطر المبارك حيث تم توجيه جميع الإدارات التموينية بمراجعة أرصدة المخابز من الدقيق البلدي خلال هذه الفترة والتأكد من مواعيد عمل المخابز خلال فترة العيد وتحديد نسبة المخابز التي ستحصل على تصريح بإجازات خلال فترة العيد بحيث لا تؤثر على توافر الخبز البلدي المدعم للمواطنين بدون ازدحام أو تكدس .



كما تم تكليف إدارة التجارة الداخلية بتكثيف المرور على محطات وقود السيارات ومستودعات البوتاجاز لتوفير احتياجات المواطنين من الوقود وسلعة البوتاجاز بالأسعار المقررة والمعلن عنها .



وأشار كذلك إلى تسيير حملات تموينية يومية صباحية و مسائية على الأسواق العامة و السلاسل التجارية و رصد اى نقص في اى سلعة غذائية و غير غذائية و التأكد من توافر السلع من الخضر و الفاكهة و اللحوم و الدواجن و الأسماك بأنواعها بحيث يكون معلن عن اسعارها بوضوح للمواطنين و كذلك حيازة أصحاب الأنشطة الغذائية شهادات صحية حفاظا على صحة المواطنين و التأكد من صلاحية السلع و مصدرها حماية للمواطنين من الغش التجاري و التدليس .



وتم التشديد على التأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات العيد من اللحوم و الدواجن و الأسماك الطازجة و المملحة و كعك العيد بمنافذ الوزارة خاصة المجمعات الاستهلاكيةو كذلك توافر السلع التموينية لدى البقالين التموينيين و منافذ مشروع جمعيتى لسهولة الحصول على المقررات التموينية المدعمة للمواطنين

محطات تموين السيارات و مستودعات البوتاجاز .