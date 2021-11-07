الإسكندرية

«تموين الإسكندرية» تشدد الرقابة على مصانع الملابس غير المرخصة

ضبط مصنع غزل ونسيج بمنطقة أبيس لإدارة وتشغيل نشاط بدون ترخيص
معتز محمود 5:49 م, الأحد, 7 نوفمبر 21 5:49 م, الأحد, 7 نوفمبر 21

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شنت مديرية تموين الإسكندرية عبر الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة سليمان الطيب وإشراف أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية حملات نتج عنها ضبط مصنع غزل ونسيج بمنطقة أبيس لإدارة وتشغيل نشاط بدون ترخيص .

تم التحفظ على الكميات ٣٠ توب قماش باجمالى ٧٥٠ متر قماش وعدد ١١٤ بكرة غزل بوزن ٢٢٨ كجم .

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وتم ضبط مصنع ملابس أطفال بمنطقة الرابعة ناصرية لإدارة وتشغيل نشاط بدون ترخيص و تم تحريز ١٤٥٠ قطعة ملابس أطفال 
وتم التحفظ على هذه الكميات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

يأتى ذلك بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، مدير مديرية تموين الإسكندرية بتشديد الرقابة على مصانع الملابس غير المرخصة لحماية للمواطنين من الغش التجارى 

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وفى سياق آخر فقد شنت مدير مديرية تموين الإسكندرية عبر ادارة الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة جمال عمار مدير الإدارة حملات أمس الجمعة أسفرت عن عن تحرير ٧٣ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٢٣ محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر بمخزن جملة مخالف، تحرير  محضرين لبقالين تنوين مخالفين، تحرير محضر عدم حمل شهادات صحية ، تحرير محضر لمنشأة بدون ترخيص.

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بقلم معتز محمود

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