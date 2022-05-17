«تموين الإسكندرية» تستقبل مدير المشروع القومي للتبرع بالبلازما

استقبلت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بقيادة المحاسب محمد سعد الله، وكيل الوزارة، الدكتورة شريهان فؤاد، مدير التسويق بمركز تجميع البلازما وذلك بمقر ديوان عام المديرية، للتعريف بالمشروع القومي للبلازما.

شهد اللقاء عقد اجتماع تعريفي بالمشروع القومي التبرع للبلازما فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما التي انطلقت بتاريخ 14 يوليو الماضي والتي اُفتتح من خلالها نحو 6 مراكز على مستوى الجمهورية.

وحرصت مديرة التسويق بمركز تجميع البلازما، على تقديم عرض تقديمي للمشروع ومدى الاستفادة منه لأصحاب الأمراض الخطيرة، كما تناول الاجتماع سبل التعاون بين المديرية والمركز لخدمة العاملين.

وكلف وكيل الوزارة، المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، بتولي تنسيق هذا الملف بين المديرية ومسئولي المشروع، اذ تم الاتفاق على عقد اجتماع تعريفي للعاملين بالمديرية خلال الأسبوع المقبل لتوسيع قاعدة التعريف بالمشروع القومي، بالإضافة إلى أنه تم الاتفاق على عقد سلسلة اجتماعات مع الإدارات الفرعية خلال الفترة القادمة.

صرح المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المحاسب محمد سعد الله، وكيل الوزارة بالإسكندرية، تتبنى سياسة التشبيك مع الجهات التنفيذية للمشروعات القومية والمبادرات الرئاسية.

وأضاف معاون وكيل وزارة التموين، أنه تم الاتفاق مع الدكتورة شريهان فؤاد، مدير التسويق بمركز تجميع البلازما، خلال لقائها بمقر ديوان عام المديرية، للتعريف بالمشروع، منوهًا أنه سيتم عقد لقاءات مع العاملين في المديرية للتعريف المشروع وتفعيله.