«تموين الإسكندرية» تستعد لفعاليات الأوكازيون الصيفي

صرح المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى بأن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بقيادة المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة قد استعدت لبدء فعاليات الأوكازيون الصيفى غدا الاثنين 8 أغسطس.

واجتمع المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية مع أحمد عبد الحميد القائم بأعمال مدير التجارة الداخلية لوضع اللمسات الأخيرة لإجراءات المشاركة في فعاليات الأوكازيون للمحال التجارية التى سوف تشارك في الأوكازيون .



سيسمح للمحال التجارية التى ستتقدم باستخراج تصاريح من إدارة التجارة الداخلية وسيصرح لكل محل مشارك بأسبوعين ويتم الإعلان عن الأوكازيون ووضع سعرين لكل منتج قبل الخصم وبعد الخصم على أن يوضح نسبة الخصم على المنتجات.

و ستقوم إدارة التجارة الداخلية والإدارات التموينية الفرعية بمتابعة الأسواق والمحال المشاركة في الأوكازيون وسيتم تحرير مخالفات للمخالفين للقرار الوزارى الخاص بهذا الشأن.

جدير بالذكر أن أعداد المحال التجارية التى تقدمت للمشاركة في فعاليات الأوكازيون بلغت حتى الآن ٨٠ محلا تم استخراج تصاريح لها من مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية.

المحال المشاركة فى الأوكازيون محال الملابس الأحذية والشنط ومنتجات الجلود والأقمشة و الأثاث و الأجهزة الكهربائية و غيرها من الأنشطة التجارية المختلفة.

الأوكازيون نشاط اقتصادى يستفيد منه المواطنون لشراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة وكذلك فرصة المحلات لرواج بيع السلع والمنتجات المعروضة والتي يساعد على رواج التجارة الداخلية لتنشيط الاقتصاد القومي.