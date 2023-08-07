تموين الإسكندرية تتحفظ على 120 شيكارة ملح طعام وتضبط سيارة أرز حر مجهول المصدر

أصدر المهندس أحمد إبراهيم، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على مصانع المواد الغذائية و الأسواق حفاظا على صحة المواطنين.

قامت إدارة العامرية التموينية التابعة إلى مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة، وتحت إشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملة تموينية بنطاق الإدارة، و التى أسفرت عن ضبط أحد معامل الألبان بمنطقة النهضة لحيازته ملح طعام معبأ فى أجوله بلاستيك مجهول المصدر، وبدون فواتير دالة على الحيازة والملح فى صورة متحجرة داخل مخزن سيئ التهوية.



وتم التحفظ على عدد ١٢٠ شيكارة ملح طعام زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم بإجمالى ٦ أطنان، وضبط سيارة محملة بكميات من الأرز الحر مجهول المصدر بالطريق الصحراوى بالعامرية، حيث تبين عدم وجود الفواتير الدالة على الحيازة لدى السائق، وقد تم التحفظ على حمولة السيارة وقدرها ٨٠ شيكارة أرز حر زنة الشيكارة الواحدة ٢٥ كجم بإجمالى٢ طن.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام، ويأتى ذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية، وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لضبط ومتابعة الأسواق.