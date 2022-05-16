تموين الإسكندرية: استلام 8 آلاف طلب تحديث بيانات منهم 5 آلاف عبر خدمة الواتساب

قال محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسكندرية إنه تم حتي الآن استقبال نحن 8 آلاف طلب تحديث بيانات من المواطنين حاملي البطاقات التموينية .

وأضاف سعد الله خلال مداخلةهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أن من تلك الطلبات 5 آلاف طلب تم إرسالها على خدمة الواتساب، والتي أطلقتها المديرية منعا للتزاحم أمام مكاتب التموين .

وأكد وكيل وزارة التموين في الاسكندرية أن أي مواطن يتقدم بطلب عبر خدمة الواتساب يمكنه تعديل بياناته في أي وقت، موضحا أن السبب وراء إطلاق تلك الخدمة هو الزحام التي شهدته بعض مكاتب التموين .

وقال سعد الله إن تلك الخدمة تم إطلاقها يوم الخميس الماضي بهدف التسهيل على المواطنين في تسجيل البيانات الخاصة بتحديث البطاقات التموينية ، متابعا: “لا داعي للتوجه إلى مكاتب التموين ويمكن بكل سهولة التواصل عن طريق خدمة رسائل الواتساب”.