«تموين الإسكندرية»: استقبال 88000 طن قمح منذ بداية التوريد

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أن لجان استقبال القمح المحلي المشكلة من مندوب التموين ومندوب من الزراعة ومندوب من هيئة سلامة الغذاء ومندوب من الشركة المسوقة ومندوب من جمعية القبانية قد استقبلت حتى الآن أقماح محلية منذ بداية التوريد بإجمالي ما يقارب 88000 طن طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة .

يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة متمثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوريد كميات الأقماح المحلية التى أعلنت عنها بتوريد 13 إردبا عن كل فدان منزرع قمح وبناء على التوجيهات الوزارية فى هذا الشأن.. و بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة الموقف أولا بأول .

وعقد المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية اجتماعا مع مدراء الإدارات التموينية المنزرع فى نطاقها محصول القمح وكذلك سلسلة اجتماعات مع مدير مديرية الزراعة ومسئولي مديرية الزراعة .. وعليه فقد تشكلت لجان من التموين والزراعة لحصر المساحات المنزرعة بالاقماح على أرض الواقع وحصر الكميات الموردة حتى الآن والاطلاع على إيصالات التوريد لكل مزارع لتطبيق التوجيهات الوزارية لزيادة معدلات التوريد لتصل إلى الكميات المتوقعة .

ونتج عن أعمال هذه اللجان حصر فعلى للكميات المنتجة والموردة بزمام الجمعيات الزراعية.. فقد تم امس تحرير محضر جنحة لأحد المزارعين عن طريق أحد لجان الفحص من خلال حسن داود و محمد العدوى ممثلين عن مديرية التموين والتجارة لعدم توريده الكمية المفترض توريدها بالكامل للجمعية الزراعية إذ إن المساحة المنزرعة قمح 5 أفدنة لذا يتحتم عليه توريد 60 إردبا ولمن بعد الفحص وجد أن توريده 24 إردبا ولم يتم توريده 36 إردبا لذا تم تحرير محضر بالمخالفة لتصرفه الفعلى فى اقماح محلية نتيجة عدم توريد كمية 36 إردبا لذا يترتب عليها غرامة مالية قدرها 1770 جنيها عن كل إردب و هى ضعف قيمة توريد أردب القمح هذا العام لتكون إجمالى المخالفة 63720 جنيها .

ومازالت اللجان تتابع عملها لتطبيق القرارات والتوجيهات الوزارية فى هذا الشأن و تم اتخاذ اللازم تجاه هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام .