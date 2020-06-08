تموين الأقصر: صرف 55% من مقررات يونيو بقيمة 23 مليون جنيه

أكد الدكتور تامر صلاح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أنه تم صرف سلع تموينية بقيمة 23.7 مليون جنيه ، أى بما يقرب من 55% من إجمالى الدعم المقرر لمواطنى محافظة الأقصر عن شهر يونيو الحالى، وتم صرف سلع حرة بمبلغ 1.2 مليون جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر مايو الماضى من المنافذ التموينية.

وقال صلاح ، فى بيان صحفى، إنه تم صرف 15.9 مليون رغيف بلدى مدعم بالبطاقات التموينية، وصرف 1122 طن دقيق بلدى بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين من مظلة الدعم من مستودعات الدقيق.

وأضاف أن عمليات الصرف تمت دون زحام أو أى معوقات مع توافر جميع السلع التموينية والخبز للمواطنين مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، مع توفر جميع المواد البترولية والبوتاجاز بالأسعار الرسمية.

وأهاب صلاح ، بحاملى البطاقات التموينية ، بمنع التزاحم وإتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر فيما يخص الحصول علي إحتياجاتهم من السلع الغذائية والخبز والسلع التموينية والخضر والفاكهة من الأسواق .

مطالبًا المواطنين بارتداء الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعى والحد من التزاحم، خاصة مع توفر جميع المواد الغذائية والاستهلاكية والمواد البترولية وخلافه، وتوفر مخزون استراتيجى آمن من تلك السلع بفروع الشركة المصرية، وكل المتاجر والمحلات وبالأسعار المناسبة للجميع حفاظاً على سلامة جميع المواطنين.

وشدد صلاح ، على أن جميع محلات المواد الغذائية والسوبر ماركت ومحطات الوقود وبقالي التموين والمجمعات الاستهلاكية خارج نطاق قرار الحظر، ومتاحة للجميع علي مدار اليوم بخلاف خدمة توصيل الطلبات للمنازل “الديلفري”، مع اتخاذ جميع إجراءات الوقاية الصحية طبقاً لإرشادات وزارة الصحة.