تموين الأقصر: تحويل 80 مخبز مدعم للعمل بالغاز بدلا من سولار

أكد تامر صلاح وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الأقصر أن المحافظة تضم 320 مخبز بلدي مدعم منهم 80 مخبزا يعمل بالغاز الطبيعي والآخر يعمل بالسولار.

وقال صلاح خلال جولة تفقدية صباح اليوم على مطحن ومخبز الاتحاد التابع لشركة مطاحن مصر العليا بمدينة الأقصر، أن المحافظة تضم 640 مستودع دقيق لصرف الحصة التموينية لحاملي البطاقات التموينية.

واضاف صلاح أن الاقصر بها 3 مطاحن تابعة لشركة مطاحن مصر العليا بطاقات إنتاجية إجمالية تصل إلي 550 طنا ، في حين أن الطاقة الإنتاجية الفعلية للمطحن الواحد تتراوح من 150 الي 250 طن دقيق يومي.

وأشار صلاح الي أن السبب في تراجع كميات الدقيق المنتجة هو حجم كميات الدقيق المصروفة للمخابز البلدية المدعمة والتي تصل إلي 9500 طن شهريا مقسمة الي 55٪ لإنتاج الخبز المدعم لصالح البطاقات التموينية، و45٪ لمستودعات الدقيق.

ولفت صلاح الي أنه متاح صرف الدقيق المدعم للمستفيدين من الدعم التمويني والذي يبلغ عددهم مليون مواطن مقيد على 380 الف بطاقة تموينية، بدلا من الخبز المدعم في حالة رغبة المواطن.

وأشار إلي أن حصة الفرد الواحد من الخبز المدعم شهرياً تصل إلي 150 رغيف بلدي مدعم، أو 10 كيلو جرامات من الدقيق المدعم شهرياً.

وقال صلاح أن محافظة الأقصر تضم 320 مخبز بلدي مدعم ينتج شهريا 80 مليون رغيف بلدي مدعم بواقع 2.6 مليون رغيف يومي.

كان قد أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة لديها مخزونات كافية من كافة السلع الأساسية خاصة القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم حيث يصل الاحتياطي الإستراتيجي منه الي 4.7 شهراً.

واشار وزير التموين إلي إستمرار التعاقدات التي تبرمها هيئة السلع التموينية من كافة المناشئ المعتمدة لدي الهيئة والتي تبلغ 23 منشأ لدعم الأرصدة الحالية بهدف ضمان انتاج الخبز البلدي المدعم بكميات تصل إلي 270 مليون رغيف يوميا يستفيد منها نحو 71 مليون مواطن.