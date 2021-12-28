تموين الأقصر: تحويل 79 مخبزًا إلي غاز طبيعي بدلا من السولار في 2021

أصدر المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بيانا عن ما تم إنجازه من مشروعات وخدمات تموينية، في محافظة الأقصر، بناء على تعليمات علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وشملت شكاوي المواطنين، وقطاع التجارة الداخلية والمواد البترولية، والمبادرة الرئاسية لإحلال الغاز الطبيعي بدلا من السولار، والمطاحن ونوعية الدقيق المنتج .

الشكاوى الواردة للمديرية

قامت مديرية تموين الاقصر باستقبال عدد 987 شكوى من المواطنين بشأن وجود مشاكل ببطاقاتهم التموينية وهي “تفعيل رقم سري – محذوف بالخطأ – اضافة زوجة محرومة غير مقيدة تموينيا – اضافة زوجة مستفيدة تموينيا – تصحيح بيانات خطأ – خصم وفاة – إعادة تشغيل بطاقات موقوفة – اضافة الابناء للأسر البديلة – اضافة افراد لذوي الاحتياجات الخاصة والامراض المزمنة”.

وقد تم إنجاز جميع هذه الشكاوى التي وصلت للمديرية من المواطنين والجهات المختلفة، بمعدل إنجاز 100%، وأسفر ذلك عن استمرار مديرية التموين بالأقصر للعام الثالث على التوالي، بالتواجد بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، في إنجاز الشكاوى على بوابة الشكاوى الحكومية الإلكترونية برئاسة مجلس الوزراء.

المواد البترولية

تم إمداد مصنع تعبئة البوتاجاز بالطود بكميه قدرها 43032,5 طن غاز صب خلال العام وتم تعبئة وتوزيع عدد (3244005) اسطوانة منزلية + عدد (160305) اسطوانات تجارية، من خلال عدد 62 مستودع بوتاجاز على مستوى المحافظة، وجار العمل بانتظام بالمصنع .

كما تم إصلاح وصيانة وتبديل عدد 17 ألف أسطوانة تالفة، بعدد مماثل صالح للاستخدام، ونصت القرارات الوزارية بعدم تعبئة أي اسطوانة معيبة وغير صالحة للاستخدام .

كما تم رصد استقرار وتوافر المواد البترولية الأخرى “بنزين بأنواعه والسولار”، وبالأسعار المحددة الرسمية دون أي أزمات تذكر وذلك من خلال 62 محطة وقود عاملة على مستوى المحافظة .

قطاع التجارة الداخلية

تم سحب عدد 87 عينة خلال العام، منها 63 عينة سلع غذائية وعدد 24 عينات سلع غير غذائية، وتم إرسالها لمعامل وزارة الصحة ومعامل وزارة الصناعة والتجارة للتحليل، وورد مطابقة عدد 79عينة، وعدم مطابقة عدد 8 عينات فقط غير غذائية ” مواد بترولية ” وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بالعرض على النيابة المختصة .

المبادرة الرئاسية لإحلال الغاز الطبيعي بدلا من السولار

وفي مجال المبادرة الرئاسية لاحلال الغاز الطبيعي كوقود بدلا من السولار فقد تم ادخال الغاز الطبيعي لعدد 79 مخبزا بلديا حتى الآن من إجمالي 318 مخبزًا، وبنسبة 25% وجار إدخال الغاز الطبيعي لباقي المخابز على مراحل طبقا للخطة المعتمدة للبروتوكول الموقع بين وزارة التموين، ووزارة البترول ووزارة التنمية المحلية.

وتم تحويل بعض محطات الوقود الى محطات غاز طبيعي مع إنشاء مراكز لتحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي، بدلا من البنزين بعدد ” 2 محطة ” وجار التجهيز لإدخال عدد “11” محطة أخرى في الخدمة.

وتم تحويل عدد 500 سيارة حتى الآن، وجار استكمال تلك المبادرة بإنشاء عدد 7 محطات جديدة للعمل بالغاز الطبيعي على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى تطوير باق محطات الوقود على مستوى المحافظة لتظهر بالمظهر الحضاري اللائق.

المطاحن ونوعية الدقيق المنتج

التزم قطاع مطاحن الأقصر “مطحن الاتحاد بالأقصر– مطحن ارمنت – مطحن أسنا” بإنتاج الدقيق استخراج 82 % المطابق للمواصفات المقررة، وبالأوزان المقررة القانونية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد تلك المطاحن في حالة المخالفة.

ويتم أخذ عينات دورية وشهرية لإرسالها لمعامل الوزارة للتحليل، مع اتخاذ اللازم قانوناً في حالة عدم مطابقة العينات للمواصفات القياسية المقررة والقانونية.

وتم سحب عدد 426 عينة دقيق ونخالة ناعم وقمح معد للطحن من المطاحن الثلاثة خلال العام وأرسلت العينات لمعامل الوزارة للتحليل وقد وردت النتائج عدد 356 عينة مطابقة وعدد 25 غير مطابقة وعدد 45 عينة لم يرد نتيجتها، وجار إرسالها من الوزارة للمديرية ؛ وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات وطبقا للقرارات الوزارية في هذا الشأن .

كما تتابع المديرية التجهيز لإنشاء صومعة غلال معدنية بمنطقة طيبة بسعة تخزينية 30 ألف طن مع إنشاء مطحن جديد بطاقة إنتاجية 250 طنا في اليوم بديلا عن مطحن الاقصر الحالي .

وبلغت كمية القمح الموردة للصوامع والشون بالمحافظة عام 2021 كمية قدرها 24130,276 طن قمح محلي، بنسبة 70.9 % من السعة التخزينية، تم استلامهم من المزارعين خلال موسم توريد القمح ومن الجدير بالذكر أن السعة التخزينية الحالية بالمحافظة تصل إلى 34 ألف طن.