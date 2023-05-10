تموين أسيوط: زراعة 170 ألف فدان قمح ومستهدف توريد 220 ألف طن

أكد محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط، ارتفاع معدل توريد محصول القمح المحلي بالمحافظة إلى نحو 25 الف طن حتى اليوم الأربعاء، موضحاً أنه تم زراعة 170 ألف فدان قمح خلال الموسم الحالي.

وقال إسماعيل خلال جولة تفقدية الصوامع ونقاط استلام الاقماح في محافظة أسيوط تشارك فيها “المال” إنه مستهدف توريد من 200 إلى 220 ألف طن قمح بنهاية الموسم.

وأضاف إسماعيل أن جميع الاقماح المستلمة جديدة ولا توجد كميات مخزنة من العام الماضي، موضحا أن التوريد اليومي ارتفع الي ما يقرب من 3 آلاف طن، عبر 25 نقطة تجميع واستلام بسعة تخزينية إجمالية 200 ألف طن.

وأشار إلى أن نقاط تجميع واستلام الأقماح تضم صومعة بسعة 60 ألف طن تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وصومعة أخرى بسعة 30 ألف طن تابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى.

وأوضح إسماعيل أن هناك 16 شونة ومركز تجميع و 7 هناجر وبناكر تابعة للبنك الزراعي منها على سبيل المثال وليس الحصر ديروط و بيشاو و صنب و القوصية و بني قرة و الرميح ونزلة بني عبدلله وبني حسين و البداير وساحل سليم وعرب مطير.

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة أسيوط إنه مستهدف استلام 70 ألف طن قمح من مشروع شرق العوينات خلال موسم التوريد الحالي، مشيرا إلى أنه تم تجهيز أماكن لاستقبال تلك الكميات.

وأوضح اسماعيل، أن لجنة برامج القمح تتولي نقل الكميات التي تزيد عن الطاقات التخزينية بمحافظة أسيوط إلى محافظة المنيا والتي لديها سعات تخزينية أكبر.