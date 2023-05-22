«تموين أسيوط»: تحويل 810 مخابز بلدية مدعمة من السولار إلى الغاز

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية التنسيق مع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لإقامة معارض غذائية لطرح اللحوم الطازجة والمبردة والدواجن للمواطنين قبل حلول عيد الأضحي، من خلال مديرية التموين والتجارة الداخلية فى المحافظة، والتى تستهدف إقامة أكبر عدد ممكن من تلك المعارض فى كل مدن ومراكز المحافظة.

وأكد المهندس محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية فى أسيوط – فى حواره مع «المال» على هامش جولة تفقدية فى المحافظة لمتابعة محصول حصاد القمح المحلى من المزارعين – أنه سيتم قريبًا تنفيذ وإقامة مخزن إستراتيجى للسلع الغذائية فى مركز بنى غالب خارج مدينة أسيوط.

وأضاف أن المخزون الإستراتيجى مستهدف من خلاله الحفاظ على كميات كافية من مختلف السلع التموينية والغذائية التى تحتاجها محافظة أسيوط، مشيرا إلى أن المحافظة بها 2100 مخبز بلدى مدعم، تم تحويل ما يقرب من 810 مخابز بلدية مدعمة من العمل بالسولار إلى الغاز الطبيعي، وجار تحويل باقى المخابز العاملة بالسولار، والبالغ عددها 1400.

وتابع «إسماعيل» إن المخابز البلدية المدعمة تنتج يوميًا 17 مليون رغيف مدعم لنحو 3.4 مليون مستفيد من منظومة الخبز المدعم، موضحَا أن الأنماط الاستهلاكية فى محافظة أسيوط تعتمد على الخبز المدعم، وعدد قليل يستهلك الدقيق المدعم، حيث إن حصة الفرد من الدقيق 10 كيلو مدعم شهريًا، بما يوازى 150 رغيفا مدعما شهريًا.

يشار إلى أن حصة الفرد المقيد على البطاقة التموينية من الخبز المدعم تبلغ 150 رغيفا بسعر 5 قروش للواحد.

وأكد «إسماعيل» أن المخابز البلدية المدعمة تقوم بصرف دقيق مدعم يوميًا بكمية تصل إلى 1300 طن، موضحا أنه يوجد فى المحافظة 206 مستودعات بوتاجاز أهالي، و15 مستودعا تابعا لشركة «بوتاجاسكو»، ومصنع تعبئة أسطوانات بوتاجاز بطاقة مليون و500 ألف أسطوانة شهريًا.

وقال «إسماعيل» إن المليون و500 ألف أسطوانة بوتاجاز شهريًا يتم توزيعها على مستوى المحافظة.

وأضاف أنه تم استقبال نحو 26 طلبا لإقامة منفذ «جمعيتى» ضمن المرحلة الخامسة من المشروع، إضافة إلى وجود 500 منفذ قائم من خلال المراحل الأربع من المشروع، و1300 بقال تموينى فى نطاق المحافظة، و16 فرع جملة سلع تموينية، و7 نصف جملة تابعين للشركة المصرية لتجارة الجملة.

وأشار «إسماعيل» إلى أنه يتم شهريًا صرف سلع تموينية بقيمة 146 مليون و169 ألفا و161 جنيها لعدد 1.1 مليون بطاقة تموينية يستفيد منها 3.4 مليون مواطن، كما أن المخزون السلعى من السلع التموينية متوافر ويتعدى حتى 5 أشهر.

وقال إنه يتم طرح السلع الغذائية والتموينية للمناطق الأكثر احتياجا فى محافظة أسيوط من خلال 21 سيارة سلعية متنقلة منهم 16 سيارة نصف نقل و5 ربع نقل بحمولات 5 أطنان، و1.5 طن.

وأضاف أنه يتم يوميًا المرور على المنافذ التموينية للتأكد من انتظام عمليات صرف السلع التموينية للمواطنين من خلال بقالى التموين ومنافذ «جمعيتى» للتأكد من صرف السلع التموينية طبقًا للقرار الوزارى بالكميات التى يتم صرفها لكل بطاقة تموينية.

وتابع «إسماعيل» إنه تمت إقامة 24 معرضا سلعيا ضمن معارض «أهلا رمضان» فى نطاق محافظة أسيوط وتم الدفع بعدد كبير من السيارات المحملة بالمواد الغذائية.