اقتصاد وأسواق

«تموين أسيوط» : تحويل 17 مكتبا لمراكز خدمة مطورة

جار تشغيل 200 منفذ جمعيتي في المرحلة الرابعة
محمد مجدي 5:01 م, السبت, 12 فبراير 22 5:01 م, السبت, 12 فبراير 22

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قال محمد إسماعيل مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة أسيوط، إنه تم تطوير عدد 17 مكتب تموين لمركز خدمة مطور وذلك من إجمالي عدد 68 مكتبا على مستوى المحافظة ، وجار تطوير باقي المكاتب التموينية.

وأضاف إسماعيل في تصريحات لـ “المال”، أن تلك المكاتب المطورة متواجدة في مدينة أسيوط ومركز أسيوط وديروط والقوصية ومنفلوط وأبو تيج وساحل سليم والبداري.

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وعن تحويل المخابز البلدية المدعمة للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار أوضح إسماعيل أنه تم تحويل 380 مخبزا وجار العمل على باقي المخابز العاملة بالسولار ، مشيرا إلى أن محافظة أسيوط بها 1932 مخبزا بلديا مدعما.

وأكد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة أسيوط، أن مشروع جمعيتي في المحافظة يضم 436 منفذا وجار تشغيل 200 منفذ في المرحلة الرابعة.

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وقال إسماعيل إن المحافظة تضم 1200 بدال تمويني ونحو 957 ألف بطاقة تموينية مستفيد منها 3.3 مليون مواطن.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

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