تموين أسوان: توافر مخزون استراتيجي من السلع والمخابز تعمل ‏بكفاءة

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيانا اليوم، أكدت خلاله أن على المصيلحى، وزير التموين، يتابع مع مديرية تموين أسوان الموقف من السلع الغذائية وعمل المخابز بالمحافظة، وأكد مدير المديرية، أن المخزون الاستراتيجي من السلع التي تصرف على بطاقة الدعم آمنا.
وأشار إلى وجود احتياطي كبير من تلك السلع، يصل في مخازن الشركة المصرية إلى 3 أشهر، وأضاف أن الأيام الماضية لم يتوقف فيها عمل المخابز نهائياً .
ولفت إلى أن التنسيق المستمر بين وزير التموين والتجارة الداخلية، وأشرف عطية، محافظ أسوان، ساهم في تخطي الأزمة في عمل المخابز سواء بتوفير المياه عبر تنكات شركة المياه بالمحافظة، بالأماكن التي قُطعت عنها أو بتشغيل محولات الكهرباء للمخابز بالأماكن التي قُطع عنها التيار الكهربائي.
من جانبه أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، أن وزير التموين والتجارة الداخلية وجه رئيسا شركتي الجملة (العامة – المصرية) بضخ كميات كبيرة من السلع التي تصرف على بطاقة الدعم بالمحافظات الساحلية والمحافظات التي سوف تتعرض لأمطار كثيفة، وشدد في توجيهه أن يتعدى المخزون الاستراتيجي من تلك السلع الثلاثة أشهر.
وأشار كمال إلى أن وزير التموين وجه أيضا بتوفير كل السلع الغذائية بالمجمعات بتلك المحافظات، مشيرًا إلى إن الوزارة تتلقي لحظة بلحظة الموقف السلعي بمحافظة أسوان التي تعرضت اليومين الماضيين لأمطار كثيفة وكذلك المحافظات الساحلية المعرضة لسقوط الأمطار.
وفي تقرير منه إلي وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد محمد عاطف، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة، أن محافظة أسوان بها (17) فرع جملة، و(40) ملحق آخر، بإجمالي (57) مخزنا.
وأشار إلى أن المحافظة يوجد بها رصيد سكر يصل إلى 3500 طن، و 2100 طن زيت، و1050 طن أرز، بخلاف السلع الحرة الأخرى، وجار زيادة المخزون الاستراتيجي من تلك السلع بأسوان تحسباً لأي طارئ.