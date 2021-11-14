تموين أسوان: توافر مخزون استراتيجي من السلع والمخابز تعمل ‏بكفاءة

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيانا اليوم، أكدت خلاله أن على المصيلحى، وزير التموين، يتابع مع ‏مديرية تموين أسوان الموقف من السلع الغذائية وعمل المخابز بالمحافظة، وأكد ‏مدير المديرية، أن المخزون الاستراتيجي من السلع التي تصرف على بطاقة الدعم آمنا.

وأشار إلى وجود احتياطي كبير من تلك السلع، يصل في مخازن الشركة المصرية ‏إلى 3 أشهر، وأضاف أن الأيام الماضية لم يتوقف فيها عمل المخابز نهائياً .

ولفت إلى أن التنسيق المستمر بين وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، وأشرف عطية، محافظ أسوان، ساهم في ‏تخطي الأزمة في عمل المخابز سواء بتوفير المياه عبر تنكات شركة المياه ‏بالمحافظة، بالأماكن التي قُطعت عنها أو بتشغيل محولات الكهرباء للمخابز ‏بالأماكن التي قُطع عنها التيار الكهربائي.‏

من جانبه أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، أن وزير التموين والتجارة الداخلية وجه رئيسا شركتي ‏الجملة (العامة – المصرية) بضخ كميات كبيرة من السلع التي تصرف على ‏بطاقة الدعم بالمحافظات الساحلية والمحافظات التي سوف تتعرض لأمطار كثيفة، ‏وشدد في توجيهه أن يتعدى المخزون الاستراتيجي من تلك السلع الثلاثة أشهر.

وأشار كمال إلى أن وزير التموين وجه أيضا بتوفير كل السلع الغذائية بالمجمعات بتلك المحافظات، ‏مشيرًا إلى إن الوزارة تتلقي لحظة بلحظة الموقف السلعي بمحافظة أسوان التي ‏تعرضت اليومين الماضيين لأمطار كثيفة وكذلك المحافظات الساحلية المعرضة ‏لسقوط الأمطار.

وفي تقرير منه إلي وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، أكد محمد عاطف، رئيس مجلس إدارة الشركة ‏المصرية لتجارة الجملة، أن محافظة أسوان بها (17) فرع جملة، و(40) ملحق آخر، ‏بإجمالي (57) مخزنا.

وأشار إلى أن المحافظة يوجد بها رصيد سكر يصل ‏إلى 3500 طن، و 2100 طن زيت، و1050 طن أرز، بخلاف السلع الحرة الأخرى، وجار زيادة ‏المخزون الاستراتيجي من تلك السلع بأسوان تحسباً لأي طارئ.‏