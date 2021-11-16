«تموين أسوان» : تسيير 6 سيارات سلع في المناطق المتضررة من السيول (فيديو)

أكد حسام العربي، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسوان، أنه تم عمل غرفة عمليات في مديرية التموين بالمحافظة تحسبًا لموجة الأمطار والسيول التي سقطت في محافظة أسوان خلال الأيام الماضية. وقال العربي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي، في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدي البلد، إنه تم التركيز على أرصدة الدقيق والقمح، إضافة إلى توفير المياه اللازمة لتشغيل المخابز البلدية المدعمة في المناطق التي شهدت تضررًا مع توفير مولدات كهرباء.

وأضاف العربي أن وزير التموين وجّه بضخ كَميات كبيرة من السلع الغذائية بالأماكن ‏المتضررة من السيول بأسوان عبر السيارات المتنقلة، حيث تم تسيير، أمس، عدد 6 سيارات سلع متنقلة بالأماكن التي تضررت من ‏السيول بأسوان في مناطق أبو الريش وكوم أمبو وغرب دراو ‏‏ومنطقة الشلال والمنطقة الأولى بالرعاية.

وأوضح أن الشركة المصرية لتجارة الجملة والشركة القابضة للصناعات الغذائية تعملان على توفير السلع ‏الغذائية للمواطنين بتلك الأماكن بتخفيضات كبيرة.

كانت وزارة التموين قد أشارت، في بيان، اليوم، إلى أنه يتم توفير السلع الأساسية للمواطنين في محافظة أسوان بسعر 8.5 جنيه للكيلو الواحد من السكر، والأرز ٨ جنيهات للكيلو، والزيت عبوة زنة 800 جرام بسعر 21 جنيهًا، ‏والعبوة زنة واحد لتر بسعر 25 جنيهًا.

وأكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجّه مديرية التموين بأسوان ‏بزيادة المخزون الإستراتيجي من الدقيق بالمخابز ومتابعة عملها ‏لحظةً بلحظة لتوفير كل احتياجات المواطنين من الخبز المدعم.‏