اقتصاد وأسواق

«تموين أسوان» : تسيير 6 سيارات سلع في المناطق المتضررة من السيول (فيديو)

في مناطق أبو الريش وكوم أمبو وغرب دراو ‏‏ومنطقة الشلال والمنطقة الأولى بالرعاية.
محمد مجدي 10:24 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21 10:24 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد حسام العربي، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسوان، أنه تم عمل غرفة عمليات في مديرية التموين بالمحافظة تحسبًا لموجة الأمطار والسيول التي سقطت في محافظة أسوان خلال الأيام الماضية. وقال العربي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي، في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدي البلد، إنه تم التركيز على أرصدة الدقيق والقمح، إضافة إلى توفير المياه اللازمة لتشغيل المخابز البلدية المدعمة في المناطق التي شهدت تضررًا مع توفير مولدات كهرباء.

اقرأ أيضا  أسعار البيض اليوم 14-11-2021 فى مصر

وأضاف العربي أن وزير التموين وجّه بضخ كَميات كبيرة من السلع الغذائية بالأماكن ‏المتضررة من السيول بأسوان عبر السيارات المتنقلة، حيث تم تسيير، أمس، عدد 6 سيارات سلع متنقلة بالأماكن التي تضررت من ‏السيول بأسوان في مناطق أبو الريش وكوم أمبو وغرب دراو ‏‏ومنطقة الشلال والمنطقة الأولى بالرعاية.

وأوضح أن الشركة المصرية لتجارة الجملة والشركة القابضة للصناعات الغذائية تعملان على توفير السلع ‏الغذائية للمواطنين بتلك الأماكن بتخفيضات كبيرة.

اقرأ أيضا  صندوق تحيا مصر : تخصيص الحساب رقم 037037 لإغاثة متضرري الطقس السيئ بأسوان

كانت وزارة التموين قد أشارت، في بيان، اليوم، إلى أنه يتم توفير السلع الأساسية للمواطنين في محافظة أسوان بسعر 8.5 جنيه للكيلو الواحد من السكر، والأرز ٨ جنيهات للكيلو، والزيت عبوة زنة 800 جرام بسعر 21 جنيهًا، ‏والعبوة زنة واحد لتر بسعر 25 جنيهًا.

وأكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجّه مديرية التموين بأسوان ‏بزيادة المخزون الإستراتيجي من الدقيق بالمخابز ومتابعة عملها ‏لحظةً بلحظة لتوفير كل احتياجات المواطنين من الخبز المدعم.‏

اقرأ أيضا  رئيس الشركة : تجهيز مصنع «فاكسين فالي» لإنتاج أى كمية من لقاح «كوفى فاكس»
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

الزراعة : إطلاق القوافل البيطرية المجانية في قرى حياة كريمة بأسوان والأقصر

الصاوي أحمد 9:07 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21

بحضور وزراء ومسئولين ورجال أعمال .. معرض «بيزنكس» يبدأ فعالياته غدا

المرسي عزت 8:10 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21

الليرة التركية تواصل السقوط أمام الدولار وتهبط 3% إلى 10.28

أيمن عزام 7:44 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 16-11-2021 وعيار 21 يتراجع جنيهان

عمر سالم 6:56 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21

جامع : الانتهاء من محور القاهرة- كيب تاون يجعل مصر وجنوب أفريقيا من أهم 10 شركاء تجاريين بالقارة

محمد ريحان 6:23 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21

للعام 26 على التوالي.. «المركزي لمتبقيات المبيدات» يجتاز تجديد الاعتماد الدولي السنوي من هيئة «FINAS» بفنلندا

الصاوي أحمد 6:08 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21