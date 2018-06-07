تمويل 30 مشروعا فى مجال إعادة المخلفات الصلبة

المال- خاصقال أحمد كمال، المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة، إن المكتب قام بتمويل العديد من المشروعات، من خلال القرض الدوار فى مجال إعادة تدوير المخلفات الصلبة.أضاف أن التمويل لأكثر من 30 مشروعًا، بإجمالى استثمارات 50 مليون جنيه مصرى، مع تحقيق العائد البيئى الناتج من إعادة

المال- خاص

قال أحمد كمال، المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة، إن المكتب قام بتمويل العديد من المشروعات، من خلال القرض الدوار فى مجال إعادة تدوير المخلفات الصلبة.

أضاف أن التمويل لأكثر من 30 مشروعًا، بإجمالى استثمارات 50 مليون جنيه مصرى، مع تحقيق العائد البيئى الناتج من إعادة تدوير المخلفات الصلبة، مثل البلاستيك والمطاط، فعلى سبيل المثال تنفيذ مشروع لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك الناتجة من العملية الصناعية لإحدى الشركات، من خلال إعادة تدوير المخلفات لإنتاج عبوات متعددة الطبقات، بتكلفة استثمارية 1.9 مليون جنيه مصرى، وعائد اقتصادى سنوى، مليون و150 ألف جنيه، وإعادة تدوير 160 طنًا فى العام، وتنفيذ مشروع آخر لإعادة تدوير مخلفات المطاط باستثمارات 2.5 مليون جنيه، والعائد الاقتصادى السنوى 950 ألف جنيه، مع إعادة تدوير 600 طن سنويا من المخلفات.

فى سياق متصل قال شريف الجبلى، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة، إنه إيماناً من أهمية العمل على توفير الدعم الفنى والمادى للقطاعات الصناعية، لا سيما قطاع إدارة تدوير المخلفات، قام مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة، وبالتعاون مع شعبة إدارة المخلفات بغرفة الصناعات الكيماوية، باتحاد الصناعات المصرية، تنفيذ لقاءات مع الشركات الأعضاء بالغرفة، بهدف بناء القدرات، ونشر الوعى فيما يتعلق بأفضل النظم المطبقة فى مجال إدارة المخلفات.

قام مكتب الإلتزام البيئى وبالتعاون مع البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بتنفيذ برنامج تدريبى مكثف لمطورين الأعمال فى مجال إدارة المخلفات، يتناول التكنولوجيات الصاعدة فى مجال إدارة المخلفات الصلبة، وتحسين زيادة كفاءة التشغيل للشركات وتحليل التكلفة المالية لمشروعات إعادة التدوير.

