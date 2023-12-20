«تمويل للتمويل العقاري» تُتم عملية إصدار سندات توريق بقيمة 1.7 مليار جنيه

نجحت شركة تمويل للتمويل العقاري فى اتمام اصدار سندات التوريق الأكبر في قطاع التمويل العقارى بمصر للعام التالى على التوالى بقيمة 1.7 مليار جنيه خلال ديسمبر 2023 والمضمون بحقوق مالية اجلة بقيمة 3.1 مليار جنيه.



وقام البنك التجاري الدولي وشركة الاهلى فاروس بدور مدير الاصدار ومروج الاكتتاب كما قام بنك القاهرة بدور متلقى الاكتتاب.



فيما قام البنك التجارى الدولى والبنك الاهلى المصرى وبنك القاهرة وبنك قناة السويس بدور ضامنى التغطية بالاضافة الى قيامهم بالاكتتاب بالاصدار مع بنك ابو ظبى التجارى والبنك المصري لتنمية الصادرات وبنك ايه بى سى.



فى حين قام بدور المستشار القانوني للإصدار مكتب الدريني وشركاؤه للاستشارات القانونية، وقام بيكرتلى بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس بدور التصنيف الائتماني للإصدار وقامت شركة تمويل للتوريق بدور شركة التوريق بالاضافة الى قيام البنك التجاري الدولي بدور امين الحفظ.



وينقسم الإصدار البالغ قيمته 1.7 مليار جنيه على 5 شرائح، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى مبلغ 311 مليون جنيه، بتصنيف ائتماني AA+)) بآجال تصل إلى 25 شهرًا، ويمثل 18.35% من الوزن النسبي للإصدار.



وبلغت الشريحة الثانية مبلغ 264 مليون جنيه، بتصنيف ائتماني AA)) بآجال تصل إلى 37 شهر، ويمثل 15.57% من الوزن النسبي للإصدار.



وبلغت الشريحة الثالثة مبلغ 678 مليون جنيه، بتصنيف ائتماني AA-)) بآجال تصل إلى 61 شهر، ويمثل 40.00% من الوزن النسبي للإصدار.



وبلغت الشريحة الرابعة مبلغ 319 مليون جنيه، بتصنيف ائتماني A)) بآجال تصل إلى 84 شهر، ويمثل 18.82% من الوزن النسبي للإصدار.



فى حين بلغت الشريحة الخامسة مبلغ 123.2 مليون جنيه، بتصنيف ائتماني A-)) بآجال تصل إلى 108 شهر، ويمثل 7.27% من الوزن النسبي للإصدار.



ويعد ذلك الاصدار هو الاصدار الثالث من البرنامج الاول لمجموعة تمويل القابضة من برنامج توريق متعدد الإصدارات بقيمة 4 مليارات جنيه حصلت المجموعة على الموافقة عليه من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية في يوليو 2021.

وأعرب محمد الكحكي العضو المنتدب لمجموعة تمويل القابضة، عن سعادته بالإصدار كأكبر اصدار توريق لمحفظة تمويل عقاري في مصر للسنة الثانية على التوالى لتصبح قيمة السندات المصدرة من شركة تمويل للتمويل العقارى مبلغ 3.3 خلال عامي 2022 و2023 كأكبر قيمة سندات لشركات التمويل العقاري فى مصر على الاطلاق.



كما افاد، على أن الأصدار هو الأقوى من ناحية التعزيز الائتماني مما يعطي ضمانة قوية لحملة السندات.



ولفت إلى أن السندات المضمونة بمحفظة تمويل عقاري عادة ما تكون مضمونة بضمانات قوية خاصة وأن قيمة العقار محل الضمان في ازدياد مستمر عكس الأنشطة الأخرى.



و اعرب عن شكره وتقديرة لجميع الاطراف التى شاركت بالاصدار متمنيا دوام التعاون المثمر والناجح فيما هو قادم.

وتعتبر شركة تمويل للتمويل العقاري احدى شركات تمويل القابضة للاستثمار التي تتبعها عدة شركات تعمل بالخدمات المالية الغير مصرفية ومنها التأجير التمويلي, التخصيم ,الوساطة التأمينية والتوريق.



يذكر أن تحالف شركات بساطة المالية القابضة و1TCV للاستثمار وأكواير للاستثمار، كان قد استحوذ على حصة في مجموعة شركات تمويل البالغة %87 خلال 2019 وتبلغ أجمالي حقوق الملكية الحالية للمجموعة 877 مليون.