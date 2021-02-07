«تمويل للتمويل العقارى» تعتزم إصدار سندات توريق بقيمة 500 مليون جنيه

كشف محمد الكحكى، العضو المنتدب بشركة تمويل للتمويل العقارى، أنها تعتزم إصدار سندات توريق بقيمة 500 مليون جنيه، خلال الربع الثانى من العام الجارى.

وقال الكحكى إن عملية إصدار سندات توريق ستكون الأولى لشركة تمويل عقارى فى السوق المحلية، لافتا إلى أن الأمر لا يزال فى طور دراسة التفاصيل الخاصة به، ولم يتم بعد الاستقرار على مدير الإصدار.

606 ملايين جنيه قيمة محفظة 2020.. و750 مليونا تسهيلات ائتمانية حديثة

وأضاف أن الشركة تمكنت خلال العام الماضى، من تسجيل تمويلات عقارية بقيمة 606 ملايين جنيه، مقارنة مع 540 مليون جنيه فى 2019، وبذلك سجلت – وفقا له – أعلى قيمة تمويلات فى السوق المحلية للعام الثانى على التوالى، وتستهدف تسجيل تمويلات بقيمة 700 مليون جنيه خلال العام الجارى 2021.

وأشار إلى حصول الشركة على حزمة تسهيلات ائتمانية مؤخرا منها 150 مليون جنيه من البنك الأهلى المتحد، و200 مليون جنيه من بنك مصر، إضافة إلى 400 مليون جنيه فى شكل تسهيلات إعادة تمويل قروض سابقة.

وأوضح الكحكى أن الشركة تعمل مع أكبر المطورين العقاريين فى السوق، وتمول وحدات فى %80 من مشروعاتهم، كما تعمل على إطلاق أول تطبيق إلكترونى للتمويل العقارى على الهواتف المحمولة.

وأوضح أن التطبيق سيمكن العميل من إرسال مستنداته وجميع بياناته والتقديم على قرض تمويل عقارى عبر الأبليكشن، كما يتيح للعملاء الفعليين إمكانية متابعة حساباتهم ومعرفة أرصدتهم والمتأخرات عليهم.

وقال العضو المنتدب بالشركة إن التوجه لإطلاق تطبيق إلكترونى يأتى لعدة أهداف من ضمنها تقليل التعامل المباشر فى ظل جائحة كورونا، إضافة إلى تسهيل الإجراءات على العملاء.

وأضاف أن شركة تمويل القابضة “الكيان الأم” تدرس حاليا إجراء عملية زيادة رأسمال خلال الفترة المقبلة، ولكن لم يتم البت بعد فى حجم الزيادة.

وجدير بالذكر أن تحالف شركات ابتكار للتمويل وTCV للاستثمار المباشر وأكواير للاستثمار، كان قد استحوذ على حصة أوراسكوم للتنمية مصر فى مجموعة شركات تمويل البالغة %87 بقيمة إجمالية للشركة 360 مليون جنيه خلال 2019. وتضم مجموعة شركات تمويل أربع شركات تعمل فى مجال التمويل العقارى والتخصيم والتأجير التمويلى والتحصيل والوساطة التأمينية، وهى تمويل للتمويل العقارى، وتمويل للتأجير التمويلى وتحصيل لخدمات التحصيل والاتصالات، وأوفر سيز للوساطة التأمينية