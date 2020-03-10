«تمويل» تنفذ خطة توسعية فى سوق التمويل العقارى

تعتزم شركة «تمويل» المتخصصة فى التمويل العقارى، تنفيذ خطة توسعية فى السوق المصرية وتنويع محفظتها التمويلية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وكشف محمد الكحكى، العضو المنتدب للشركة، أن الخطة تهدف إلى نشر ثقافة التمويل العقارى بين كل الفئات خاصة محدودى ومتوسطى الدخل من الشباب خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال التوسع فى إنشاء شبكة أفرع لها فى مختلف المحافظات والأقاليم وتنويع محفظتها التمويلية.

محمد الكحكى

وقال إن «تمويل» أصدرت تمويلات جديدة قدرها 543 مليون جنيه خلال2019 مما نتج عنه نمو بنسبة %62 فى رصيد محفظتها التمويلية، التى بلغت مليارا و88 مليون جنيه مقارنة مع 670 مليونا فى عام 2018.

وأوضح أن شركة «تمويل» احتلت المركز الأول فى حجم التمويل العقارى فى السوق المصرية بنسبة 21% من إجمالى التمويل بالسوق العام الماضى وأول شركة تمويل عقارى تكسر حاجز 500 مليون جنيه فى عام واحد، مشيرًا إلى أن إجمالى سوق التمويل العقارى يقدر بنحو 2 مليار و600 مليون جنيه.

وأكد أن شركته تمتلك خطة طموح لتنويع محفظتها التمويلية من خلال الدخول فى العديد من الأنشطة التمويلية المختلفة، بجانب التوسع فى نشاط التمويل العقارى بالأقاليم ومختلف المحافظات للاستفادة من الثروة العقارية الضخمة التى تمتلكها مصر، من خلال نشر ثقافة التمويل بين كل الفئات والشرائح بالمجتمع.

وتابع الكحكى: «نسعى خلال 5 سنوات إلى أن تصبح «تمويل» الاختيار الأول والأفضل للعملاء من بين الشركات والبنوك العاملة بسوق التمويل العقارى عبر تقديم مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات التمويلية للعملاء واختيار أفضل نظم للسداد بجانب الرد السريع وتبسيط المستندات والإجراءات المطلوبة من العميل».

وأكد أن سوق التمويل العقارى فى مصر تشهد طلبا ونموا متزايدين نتيجة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وهو ما يدفع العملاء إلى البحث عن تمويل طويل الأجل يتناسب مع دخلهم.

وأوضح «الكحكى» أن مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى لمحدودى الدخل حققت نجاحا غير مسبوق فى إنعاش السوق العقارية على مستوى حركة البيع وتملك العقارات بالسوق المصرية، مشيرًا إلى أهمية توسع نطاق مبادرة المركزى لتشمل متوسطى الدخل وإتاحة دخول شركات التمويل العقارى خلال عام 2020، حتى تتمكن الشركات من تقديم شرائح جديدة للتمويل العقارى واستقطاب عملاء جدد من الفئات ذات الدخل المتوسط، الأمر الذى سيؤدى إلى نمو حركة البيع والشراء بالسوق المصرية خاصة فى إعادة البيع للوحدات السكنية والتى تفتقد إلى وجود آلية سداد طويلة الأجل.