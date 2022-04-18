قال كريم البطوطى، المدير التنفيذى فى شركة «تمويل» للتمويل العقارى، إنها منحت قروضًا للعملاء خلال الربع الأول من العام الجارى بقيمة 900 مليون جنيه.

وأكد أن هذه القيمة بمثابة طفرة حقيقية للشركة خاصة أنها كانت تستهدف منح تمويلات خلال العام الجارى ككل بقيمة 1.2 مليار جنيه، مقارنة مع مليار منحتها بالفعل خلال 2021.

وكشف – فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن شركته تعتزم عقد مجلس إدارة خلال الفترة القليلة المقبلة لبحث إمكانية رفع مستهدفات العام بناء على الأرقام المحققة خلال الربع الأول منه.

وقال إنه خلال الفترة الأولى من العام الجارى، أتمت الشركة مجموعة من التعاقدات مع شركات عقارية بهدف تمويل محافظها للعملاء، موضحًا أن «تمويل» كانت تعتمد فى البداية على تمويلات الأفراد فقط.

وأشار إلى أن المحافظ العقارية أصبحت تُمثل حاليًا حوالى %30 من إجمالى محفظة الشركة والباقى لتمويلات الأفراد.

وأوضح «البطوطى» أن معدلات التضخم الحالية كانت لها تأثيرات إيجابية على أداء الشركة، من خلال زيادة الإقبال من جانب العملاء باللجوء لفكرة التمويل العقارى، بدلا من الشراء مباشرة من المطورين أو الدفع نقداً.

ولفت إلى أن أسعار العقارات أصبحت تُحقق زيادة سعرية سنويًا بواقع %30 وهو ما جعل البعض يعتبرهُ ملاذًا أمنًا للاستثمار خلال فترات التضخم.

وتُعد «تمويل» للتمويل العقارى إحدى الشركات التابعة لشركة “تمويل القابضة” و تُركز على شريحة فوق المتوسط والفاخر بنسبة %95 من إجمالى محفظتها، فيما يُمثل العقار السكنى حوالى %70 من التمويلات الممنوحة والنسبة المتبقية لصالح الإدارى والتجارى.

ونشرت «المال» مؤخرًا أن حجم محفظة الشركة نما منذ عام 2018 من 670 مليون جنيه لتصل إلى 2 مليار فى الوقت الراهن، وتعتمد الشركة على التسهيلات البنكية بشكل أساسى لتوفير سيولة نقدية و لا تزال مشاركتها محدودة فى مبادرات التمويل العقارى المطروحة.