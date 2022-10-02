«تمويل» تعتزم إصدار برنامج توريق بقيمة 4 مليارات جنيه خلال 3 سنوات

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن شركة تمويل للتمويل العقارى تعتزم إصدار برنامج توريق بقيمة 4 مليارات جنيه خلال 3 سنوات.

وأوضحت المصادر أن الشريحة الأولى تم إصدارها بقيمة 1.6 مليار جنيه و قاد بنكا «الأهلى» و«التجارى الدولى» عملية الاكتتاب بها، متابعة إن عملية التوريق الخاصة بالشركة تعد الأكبر فى مجال التمويل العقارى بالسوق المحلية.

وأشارت إلى أن قيمة الإصدار الأول بلغت 1.6 مليار جنيه تم تقسيمها على 5 شرائح، تتوزع بواقع 206 ملايين بتصنيف « +AA»، والثانية 614.6 مليون بـ«AA» و419.8 مليون جنيه للثالثة «AA-» والرابعة 290.8 مليون بتقييم ائتمانى «A»، و الخامسة 67.2 مليون «A-».

وقالت إن شركتها التابعة «تمويل للتوريق» هى مدير العملية، فيما تولى مكتب «معتز الدرينى وشركاهُ» الاستشارات القانونية، و«سى آى كابيتال» المستشار المالى، و«البنك التجارى الدولى» متلقى الاكتتاب .

وأكدت المصادر أن نسبة المديونيات إلى حجم الأصول المرهونة ضمن عملية التوريق بلغت %40 وهذا معدل جيد جدا و يمثل ضمانا للمكتتبين.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت أمس موافقتها على 3 إصدارات سندات توريق، بقيمة إجمالية 23 مليار جنيه موزعة على 3 شركات، منها إصدار واحد فقط بنحو 20 مليارا وهو الأكبر حتى الآن على الإطلاق.

وأوضحت الهيئة أن الفترة الأخيرة شهدت تزايدا فى إقبال الكيانات الاقتصادية العامة بمختلف الأنشطة على تنويع مصادر تمويل توسعاتها لرفع كفاءة عملياتها التشغيلية، وهو ما يظهر فى الارتفاع المطرد لقيم إصدارات سندات التوريق والصكوك وغيرها.

ووفقا لتصريحات سابقة لمسئولى الشركة تستهدف «تمويل القابضة» الوصول إلى حجم محفظة تمويلات بكل الأنشطة التابعة بقيمة 5 مليارات بنهاية العام الجارى، كما تعتزم إضافة أنشطة جديدة فى 2023 لاستكمال منظومة الخدمات المالية غير المصرفية.