«تمويل» تستهدف محفظة عقارية بقيمة 900 مليون جنيه بنهاية 2021

قال محمد الكحكي، العضو المنتدب بشركة «تمويل للتمويل العقاري»، إن شركته تستهدف تسجيل محفظة عقارية بقيمة 900 مليون جنيه بنهاية العام الحالى 2021 .

وأشار إلى أن الشركة سجلت تمويلات عقارية بقيمة 601 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام، وهى قيمة مماثلة للتمويلات التى منحتها لعملائها العام الماضى 2020، بعد أن بلغت حوالى 606 ملايين جنيه .

ولفت «الكحكي» فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن الأرقام المحققة توضح تطور أداء الشركة مقارنة بالفترات الماضية، مشيرًا إلى أن حجم العملاء حاليًا يُقارب 3 آلاف عميل.

وقال إن الشركة تعتزم خلال الأيام القليلة المقبلة إطلاق أول تطبيق إلكترونى للتمويل العقارى فى السوق المحلية، وذلك فى إطار تبنيها فكرة التحول التكنولوجي.

وأضح أن التطبيق سيمكن العملاء الحاليين لدى الشركة من متابعة أقساطهم وحساباتهم، كما يُتيح للجُدد أو الراغبين فى الحصول على التمويل العقارى كل المعلومات وحساب تكاليف الواحدة، وغيرها من التفاصيل الأخرى.

وأضاف أن الشركة تتفاوض خلال الفترة الحالية مع عدد من البنوك المحلية لتدبير تسهيلات بنكية بقيمة 400 إلى 500 مليون جنيه.

على جانب آخر، كشف محمد الكحكى أن «تمويل» انتهت من كل الإجراءات الرسمية لإصدار سندات توريق بقيمة 500 مليون، على أن يتم الإصدار الرسمى خلال الفترة القليلة المقبلة، عن طريق شركة التوريق التابعة للكيان القابض «تمويل القابضة».

وأكد أن «تمويل للتمويل العقاري» تُعد الشركة الأولى فى السوق المحلية التى تُصدر سندات توريق لصالحها، مشيرًا إلى أنها كانت تُخطط لأن تتم عملية الإصدار فى وقت سابق، إلا أنهُ تم التريث فى الأمر لحين تأسيس شركة التوريق التابعة.

وف سياق متصل، كشفت مصادر لـ«المال»، أن «تمويل القابضة» أسست حديثًا شركة توريق بغرض تولى عمليات إصدار سندات التوريق لشركاتها التابعة كمرحلة أولى.

وأضافت المصادر، أنهُ تم الإطلاق الرسمى للشركة مؤخرًا برأسمال 5 ملايين جنيه، وذلك عقب الحصول على كل التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، على أن تُباشر عملها الفعلى خلال الأيام المقبلة .

وأشارت إلى أن شركة التوريق تعتزم إجراء أول إصدار لصالح ذراع التأجير التمويلى التابعة لـ»تمويل القابضة» بقيمة 500 مليون جنيه، على أن يقوم بنك «التجارى الدولى مصر –(CIB) بمهمة تلقى الاكتتاب، ثم يعقبهُ الإصدار الخاص بشركة «تمويل للتمويل العقاري».

وأضافت المصادر أن الهدف من التأسيس جاء فى إطار تطلع الأذرع التابعة للشركة الأم «تمويل القابضة» فى إصدار سندات توريق، ورأت «القابضة» أنه من الأفضل أن يتم تأسيس كيان تابع لها يعمل بمجال التوريق لتولى توريقات توابعها بدلًا من الغير .

جدير بالذكر، أن تحالف شركات ابتكار للتمويل وTCV للاستثمار المباشر وأكواير للاستثمار، استحوذ على حصة «أوراسكوم للتنمية مصر» فى مجموعة شركات تمويل البالغة %87 بقيمة إجمالية 360 مليون جنيه خلال 2019. وتضم مجموعة «تمويل» أربع شركات، وهى تمويل للتمويل العقارى، وتمويل للتأجير التمويلى، وتحصيل لخدمات التحصيل والاتصالات، وأوفر سيز للوساطة التأمينية