تمويل المشروعات متناهية الصغر يسجل 42.6 مليار جنيه حتى يوليو 2023 (جراف)

سجل إجمالي تمويل المشروعات متناهية الصغر حتى نهاية شهر يوليو من العام الجاري ارتفاعًا إلى 42.6 مليار جنيه مقارنة بـ 33.3 مليار جنيه في يوليو 2022.

وتوزعت تمويلات المشروعات منتاهية الصغير على عدة قطاعات إذ حصد التجاري النسبة الأعلى البالغة 59.21% والزراعي 20.25% والخدمي 13.85 بالإضافة إلى الإنتاجي 6.69%.

وحصلت الشركات على نسبة 62.64% من إجمالي التمويلات، والجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) على 33.94% من إجمالي التمويلات و من الفئة (ب) على 1.38% ومن الفئة (ج) على 2.04%.

3.83 مليون مستفيد حتى يوليو 2023

وصعد عدد المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر حتى شهر يوليو 2023 إلى 3.83 مليون مستفيد مقارنة بـ 3.81 مليون مستفيد حتى يوليو 2022.

وسجل القطاع التجاري العدد الأكبر من المستفيدين حتى نهاية يوليو 2023 بنسبة 62.86% يليه الزراعي بـ 16.87% ثم الخدمي بـ 13.81% والإنتاجي بـ 6.46%.

وحصد عدد المستفيدين في الجمعيات الأهلية من الفئة (أ) النسبة الأعلى البالغة 47.64% فيما سجلوا في الشركات 46.76% وفي الجمعيات من الفئة (ب) 1.72% ومن الفئة (ج) نحو 3.88%

الذكور يستحوذون على النسبة الأعلى من التمويلات

حصل الذكور على النسبة الأعلى من التمويلات الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر بنسبة 53.24% من إجمالي التمويلات بنهاية يوليو 2023 بعدما صعدوا من 53.17% بختام الشهر ذاته من 2022.

وشهد عدد المستفيدين الذكور صعودًا في النسبة المستحوذ عليها إلى 41.54% من 39.52% بنهاية يوليو 2023.

أما الإناث فحصدوا 46.76% من إجمالي تمويلات المشروعات الصغيرة بنهاية يوليو 2023؛ إذ انخفض المعدل من 46.83% بنهاية نفس الشهر من 2022.

وسجل عدد المستفيدين من الإناث تراجعًا بنهاية يوليو من العام الجاري إلى 58.46% مقارنة بـ 60.48% في الفترة ذاتها من 2022.