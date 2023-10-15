تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يصعد بنسبة 238.5% بنهاية يوليو 2023 (جراف)

ارتفعت قيمة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية يوليو 2023 بنسبة 238.5% إلى 3.52 مليار جنيه مقارنة بـ 1.04 مليار جنيه في الفترة ذاتها من 2022.

وحصد القطاع التجاري على النسبة الأكبر من إجمالي التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية يوليو 2023 البالغة 71.02%، فيما استحوذ الخدمي على 16.08% والزراعي على 5.94% والإنتاجي على 6.95%.

وارتفعت أعداد المستفيدين بنهاية يوليو 2023 إلى 3.89 ألف مستفيد مقارنة بـ 1.14 ألف مستفيد.

وتوزعت أعداد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين 70.81% في القطاع التجاري و14.03% في الخدمي و 8.75% في الزراعي بالإضافة إلى 6.41% في الإنتاجي.

وسجل نسبة الذكور على النسبة الأعلى من إجمالي التمويلات بمعدل 88.73% فيما حصد الإناث على 11.27%.