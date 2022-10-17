«تمويل القابضة» : نعتزم إصدار سندات توريق سنويًا اعتمادًا على حجم المحفظة العقارية

قالت شركة “تمويل القابضة”، إنها تعتزم إصدار سندات توريق سنويًا اعتمادًا على حجم محفظتها العقارية، والتي يصل صافي عقودها إلي نحو 3 مليارات جنيه حاليًا .

وأوضحت في بيان صحفي صدر اليوم، أنها تابعتها للتمويل العقاري أتمت إصدارها الأول من سندات التوريق بقيمة 1.6 مليار جنية خلال شهر سبتمبر 2022 الماضى، والمضمون بمحفظة حقوق مالية أجلة قيمتها نحو 2.3 مليار جنية، معتبرة أنهُ الإصدار الأكبر بقطاع التمويل العقارى بالسوق المصرية .

وأعرب محمد الكحكي العضو المنتدب لشركة تمويل للتمويل العقارى، عن سعادته بالإصدار كأكبر اصدار توريق لمحفظة تمويل عقاري في مصر، لافتًا إلى أن الميزة الكبرى التي يتمتع بها الإصدار أن متوسط قيمة التمويلات إلى قيمة الوحدات الممولة (الضمانة) تبلغ نحو 41%، مما يعزز من ضمانة السندات.

ولفت إلى أن السندات المضمونة بمحفظة تمويل عقاري عادة ما تكون مضمونة بضمانات قوية خاصة وأن قيمة العقار محل الضمان في ازدياد مستمر عكس الأنشطة الأخرى.

ومن الجدير بالذكر أن شركة تمويل للتمويل العقاري تصدرت قائمة الشركات العاملة في القطاع، بحصة سوقية 26.72%، بمبلغ قدره 1.94 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقام كلا من البنك التجارى الدولى و سى أى كابيتال بدور المستشار المالى وضامن ومروج الاكتتاب.

كما قام البنك التجارى الدولى والبنك الاهلى المصرى بالاضافة إلي ميد بنك بتغطية الاكتتاب.

وتولى مكتب الدرينى وشركاؤه للاستشارات القانونية دور المستشار القانونى للاصدار، وقامت أرنست أند يونغ بدور مراقب الحسابات وشركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى (ميريس) بدور المصنف الائتمانى للاصدار.

وينقسم الإصدار البالغ قيمته 1.6 مليار جنيه الى 5 شرائح، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 206 مليون جنيه مصرى، بتصنيف ائتماني AA+)) بآجال تصل إلى 13 شهرًا.

وبلغت قيمة الشريحة الثانية 614.6 جنية مصرى، بتصنيف ائتماني AA)) بآجال تصل إلى 37 شهر.

فيما بلغت الشريحة الثالثة قيمة 419.8 جنية مصرى وحصلت على تصنيف ائتماني AA-))، بآجال تصل إلى 61 شهر.

وتبلغ قيمة الشريحة الرابعة 290.8 مليون جنيه، بتصنيف ائتماني (A)، بآجال تمتد إلى 84 شهرًا.

وبلغت قيمة الشريحة الاخيرة 67.2 مليون جنيه، بتصنيف ائتمانى (A-)، بآجال تصل إلى 119 شهرًا.

وقال محمد أبورية العضو المنتدب لشركة تمويل للتوريق، إن الإصدار يأتى ضمن برنامج متعدد الاصدارات لشركة التوريق قد وافقت علية هيئة الرقابة المالية خلال شهر يوليو 2021 الماضى.

وأن شركة التوريق تعمل مع شركات المجموعة على اتمام اصدارات البرنامج. هذا وبالاضافة الى جذب عمليات توريق من عملاء خارج المجموعة بقطاعات مختلفة.

ولعبت شركة تمويل للتوريق دور المحال إلية والمصدر للسندات، ويعد هذا الإصدار الثانى من البرنامج الأول بقيمة 4 مليار جنية مصرى لمجموعة تمويل، وقد اصدارت شركة التوريق إصدارها الأول من البرنامج لصالح شركة تمويل فاينانس تأجير تمويل خلال شهر ديسمبر 2021 الماضى بمبلغ 460 مليون جنيه.

هذا وبالإضافة إلي إصدارها الأول بخلاف البرنامج لصالح شركة عبداللطيف جميل للتمويل الإستهلاكى بقيمة 690 مليون جنيه خلال شهر ديسمبر 2021 الماضى، لتبلغ إجمالى إصدارت شركة تمويل للتوريق 2.75 مليار جنيه .