«تمويل القابضة» تعتزم إصدار سندات توريق بقيمة 1.3 مليار جنيه فى الربع الثالث

كشف محمد الكحكي، العضو المنتدب لمجموعة «تمويل القابضة للاستثمار»، إن الشركة تعتزم إصدار سندات توريق لمحفظة التمويل العقارى بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وأضاف فى حوار مع «المال» أن شركة «تمويل» كانت تخطط لتنفيذ تلك العملية فى عام 2021 الماضي، إلا أنها فضلت زيادة حجم محفظة التمويلات وتعظيمها لتصل إلى 1.3 مليار جنيه بدلًا من 500 مليون جنيه.

وأوضح أن شركة «مصر كابيتال» وبنك CIB، يتوليان مهام المستشار المالى للشركة ومنسق الطرح، فيما يتولى مكتب الدرينى مهام المستشار القانوني.

وتابع «الكحكى» أن المستشارين يقومون بعملية الفحص النافى للجهالة، إضافة إلى تقييم الجدارة الائتمانية للمحفظة، من خلال شركة «ميرس» للتنصيف الائتماني، متوقعًا إقبالًا كبيرًا وقبولًا جيدًا، فى ظل توزيع حجم المحفظة القائمة على عدد كبير من العملاء وبضمانات عقارية ذات قيمة عالية.

وأفصح أن شركة “تمويل للتمويل العقاري” تخطط لشراء محافظ من شركات التطوير العقارى بقيمة تصل إلى 600 مليون جنيه، لافتًا ألى أن هيكل التمويلات سيتضمن نحو %66 للمحافظ و%33 لتمويلات الأفراد.

وكشف «الكحكى» أن المجموعة تعتزم استكمال منظومة الخدمات المالية غير المصرفية مستقبلًا، لافتًا إلى أنها تستهدف تفعيل جميع الأنشطة التابعة، وعدم التركيز على التمويل العقارى فقط، وجذب الكفاءات لكل ذراع تابعة لها.

جدير بالذكر أن تحالف شركات ابتكار للتمويل وTCV للاستثمار المباشر وأكواير للاستثمار، استحوذ على حصة أوراسكوم للتنمية مصر فى مجموعة شركات تمويل البالغة %87 بقيمة إجمالية للشركة 360 مليون جنيه خلال 2019. وتضم مجموعة «تمويل» 4 شركات تعمل فى مجال التمويل العقارى والتخصيم والتأجير التمويلى والتحصيل والوساطة التأمينية، وهى تمويل للتمويل العقارى، وتمويل للتأجير التمويلى، وتحصيل لخدمات التحصيل والاتصالات، وأوفر سيز للوساطة التأمينية.