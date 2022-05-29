«تمويل القابضة» تستهدف محفظة تمويلات بقيمة 5 مليارات جنيه بنهاية 2022

تستهدف شركة تمويل القابضة للاستثمار تحقيق معدلات أداء كبيرة خلال العام الجارى، بالإضافة الى تعظيم الأنشطة الأخرى للوصول بها لمستويات أداء نشاط التمويل العقارى الذى يُعد قاطرة تقود المجموعة بأكملها.

ونجحت «تمويل» فى تصدر ترتيب شركات التمويل العقارى فى الربع الأول من العام الجارى، كأحد ثمار خطة الهيكلة التى نفذتها المجموعة منذ 3 أعوام ماضية، وتحديدًا منذ الاستحواذ على «تمويل القايضة»، بجانب تحقيقها لصافى ربح قدره 100 مليون جنيه فى عام 2021.

يُذكر أن التحالف الثلاثى المكون من شركات ابتكار و TCV للاستثمار المباشر، وأكواير للاستثمار، نفذ فى 2019 الماضى، صفقة الاستحواذ على %87 من شركة تمويل القابضة.

وتستهدف «تمويل القابضة» الوصول الى حجم محفظة تمويلات بكل الأنشطة التابعة بقيمة 5 مليارات بنهاية العام الجارى، كما تعتزم الشركة إضافة أنشطة جديدة فى 2023 لاستكمال منظومة الخدمات المالية غير المصرفية.

وقامت «تمويل القابضة» بتجديد التسهيلات الائتمانية خلال العام الجارى لتصل الى 4 مليارات جنيه، منها 500 مليون جنيه من بنك الاستثمار العربى حصلت عليها فى الربع الأول من 2022 وتم استخدامها بالكامل.

تفعيل نشاط «الوساطة التأمينية» والمساهمة فى إصدار بوالص بحوالى 2 مليار جنيه

وقامت «تمويل القابضة» مؤخرًا بتفعيل نشاط الوساطة التأمينية، لتساهم فى إصدار بوالص تأمين بقيمة 2 مليار جنيه بالتعاون مع شركات تأمين، بالإضافة الى دعم نشاط التخصيم الذى نجح فى تسجيل عمليات بـ 200 مليون جنيه حتى مايو 2022.

وتمتلك «تمويل القابضة» 4 شركات تابعة تعمل بمجال التأجير التمويلى، والتمويل العقارى، والتوريق والتخصيم، بالإضافة الى نشاط الوساطة التأمينية التى تم تفعيله مؤخرًا.

«المال» حاورت محمد الكحكى، العضو المنتدب لمجموعة «تمويل القابضة للاستثمار»، لرصد تطورات نمو الشركة ونتائج أعمالها منذ انطلاق عملية الهيكلة، مع الوقوف على مستهدفات الشركة فى العام الجارى.

كشف محمد الكحكى، العضو المنتدب لمجموعة «تمويل القابضة للاستثمار»، ان شركة تمويل للتمويل العقارى التابعة للمجموعة احتلت المركز الأول فى ترتيب شركات التمويل العقارى خلال الربع الأول من 2022 الجارى، عقب استحواذها على حصة سوقية قدرت بـ %26 من اجمالى تعاملات السوق.

نتصدر ترتيب شركات التمويل العقارى بـ902 مليون فى أول ربع بالعام الجاري

وأضاف فى حواره مع «المال» ان شركة تمويل للتمويل العقارى سجلت تمويلات بقيمة 902 مليون جنيه فى الربع الأول من العام الجارى.

وأوضح العضو المنتدب لمجموعة «تمويل القابضة للاستثمار»، ان أداء سوق التمويل العقارى اختلف بشكل جذرى، مسجلاً حالة نمو وتطور كبير عقب ارتفاع حجم التمويلات الممنوحة فى عام 2021 بجانب الربع الأول من 2022.

نسعى لتمويلات عقارية بنحو 1.5 مليار.. ونخطط لتنفيذ عمليات توريق سنويًا

ولفت الكحكى، الى ان «تمويل للتمويل العقارى» فى عام 2021، سجلت تمويلات بقيمة مليار جنيه، كان معظمها لصالح الأفراد ونسبة قليلة خاصة بالمحافظ العقارية، مقارنة بـ 900 مليون جنيه فى الربع الأول من 2022 فقط، مؤكدًا ان تلك الأرقام تؤكد نمو وتطور النشاط بالمجموعة.

وأكد ان شركة «تمويل للتمويل العقارى» تستهدف تمويلات اجمالية بـ 1.5 مليار جنيه فى عام 2022 الجارى، لافتًا الى ان الشركة تعتزم التوسع فى ملف شراء المحافظ بجانب تميزها فى سوق تمويل الأفراد.

نخطط لشراء محافظ من مطورين قيمتها 600 مليون جنيه

وتابع كاشفًا: أن «تمويل للتمويل العقارى» تخطط لشراء محافظ من شركات التطوير العقارى بقيمة تصل لـ 600 مليون جنيه، لافتًا الى ان هيكل التمويلات سيتضمن نحو %66 منه للمحافظ و%33 لتمويلات الأفراد.

ولفت الى ان الجزء الأكبر من المحافظ التى اشترتها «تمويل» كان من كبرى شركات التطوير العقارى.

وأفصح العضو المنتدب لمجموعة «تمويل القابضة للاستثمار»، ان الشركة تخطط لتنفيذ عملية إصدار سندات توريق لمحفظة التمويل العقارى بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام الجارى.

وأضاف الكحكى، ان «تمويل» كانت تخطط لتنفيذ تلك العملية فى عام 2021 الماضى، الا انها رأت زيادة حجم محفظة التمويلات وتعظيمها لتصل الى 1.3 مليار جنيه بدلًا من 500 مليون جنيه، لافتًا الى ان شركة مصر كابيتال وبنك CIB يتوليان مهام المستشار المالى للشركة ومنسق الطرح، فيما يتولى مكتب الدرينى مهام المستشار القانونى.

وتابع: إن المستشارين يقومون بعملية الفحص النافى للجهالة وكذلك يتم تقدير الجدارة الائتمانية للمحفظة من خلال شركة ميرس، متوقعًا اقبال كبير وقبول جيد، فى ظل توزيع حجم المحفظة القائمة على عدد كبير من العملاء وبضمانات عقارية ذات قيمة عالية.

وتطرق العضو المنتدب لمجموعة «تمويل القابضة للاستثمار»، الى دور الهيئة العامة للرقابة المالية فى دعم نشاط وشركات التمويل العقارى، اذ تسعى الهيئة دائماً برئاسة الدكتور محمد عمران، الى توفير تسهيلات كبيرة لتنشيط السوق وإزالة كافة المعوقات التى تحول امام مختلف أطراف المنظومة.

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية فى فبراير الماضى، قرارًا بإدراج تعديل جديد على ضوابط منح الترخيص وقواعد تملك الأسهم بشركات تقييم وتصنيف الأوراق المالية (Credit Rating)، وبما يسمح بتأسيس شركات وطنية للتصنيف الائتمانى بعد إلغاء شرط الالتزام بوجود مساهمة من جهات التصنيف الائتمانى الدولية فى رأس مال شركات تقييم وتصنيف ترتيب الأوراق المالية العاملة بسوق المال المصرى.

واجتمعت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا مع مسئولى مجموعة من شركات التطوير العقارى العاملة بالسوق المحلية بجانب ممثلى الاتحاد المصرى للتمويل العقاري؛ فى إطار مساعى الحكومة لتنشيط ومساندة القطاع وتفعيل آلية التمويل العقارى.

وكشفت «المال» ان مسئولى الهيئة استعرضوا بدائل التمويل غير المصرفى المتاحة لتحويل الأصول العقارية إلى أصول مالية وعلى رأسها سندات التوريق والتى بلغ حجم إصدارها فى العام الماضى حوالى 19 مليار جنيه، احتل نشاط التمويل العقارى حوالى %34 من حجم إصداراتها بينما احتل التأجير التمويلى على %54.

ولفت العضو المنتدب لشركة تمويل القابضة للاستثمار، الى انه فى حال توافر وسيلة تمويل مناسبة بتكاليف ميسرة فإن قطاع التطوير العقارى سيكون أبزر المستفيدين، حيث سيكون الباب مفتوحًا للنمو والتطور خاصة ان العقار يعد الثروة الأهم فى مصر.

وعن مبادرات المركزى، أوضح الكحكى، ان شركة «تمويل» تستهدف شريحة المتوسط وفوق متوسط من الوحدات العقارية، فيما تستهدف تلك المبادرات بشكل كبير محدودى الدخل، مضيفًا ان البنوك ساهمت بشكل جيد فى تلك المبادرات.

وقد أطلق البنك المركزى المصرى، مجموعة من مبادرات التمويل العقارى بسعر فائدة مخفض وآجال تمويل تصل إلى 30 عاماً، لكل من محدودى الدخل، والفئة المتوسطة ودون المتوسطة.

200 مليون «تخصيم» حتى الآن.. ونسعى للوصول إلى 300 مليون بنهاية العام

وأشار العضو المنتدب لمجموعة تمويل، الى ان نشاط التخصيم فى المجموعة، حقق حجم عمليات بقيمة 200 مليون جنيه خلال العام الجارى، موضحًا ان الحجم المستهدف للنشاط الذى يعد مجال فرعى بالمجموعة يصل لـ 300 مليون جنيه فى 2022.

كما أوضح أن «تمويل القابضة» فعلت مؤخرًا نشاط الوساطة التأمينية بشكل موسع، حيث كان مقتصر على تقديم خدمات لشركات المجموعة فقط، مشيرًا الى ان النشاط بدء فى تقديم خدماته للغير.

وتوقع الكحكى، ان ترتفع أرباح «تمويل القابضة» فى عام 2022، فى ظل تحقيقها لصافى ربح قدره 100 مليون جنيه، بمحفظة تمويلات بقيمة 1.3 مليار جنيه فى العام الجارى.

وكشف العضو المنتدب مجموعة «تمويل القابضة للاستثمار»، ان المجموعة تعتزم استكمال منظومة الخدمات المالية غير المصرفية مستقبلًا. لافتًا الى ان المجموعة تستهدف تفعيل جميع الأنشطة التابعة وعدم التركيز على التمويل العقارى فقط، وجذب الكفاءات لكل ذراع تابع للمجموعة.

وأضاف ان «تمويل القابضة» تعمل على تطوير حجم أعمال الأنشطة الحالية وهى التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والوساطة التأمينية والتوريق، للوصول الى مستويات جيدة فى الأداء مماثلة للتطور فى نشاط التمويل العقارى.

وتابع موضحًا: ان «تمويل القابضة» ستدرس اضافة الأنشطة الجديدة فى العام المقبل وفقًا لظروف ومعطيات السوق، وتحقيق مستهدفات 2022.

وعن عملية اعادة هيكلة «مجموعة شركات تمويل»، أكد ان المجموعة نفذت عمليات زيادة رؤوس أموال لنشاط التأجير التمويلى بقيمة 50 مليون جنيه، ليصل رأس المال الى 100 مليون جنيه، بالإضافة الى زيادة رأسمال شركة التمويل العقارى بنحو 20 مليون جنيه ليصل الى 120 مليون جنيه.

وأوضح ان الشركة نجحت فى تسجيل معدلات نمو كبيرة ظهرت بوضوح فى حجم التمويلات العقارية الممنوحة للعملاء، اذ ارتفعت حجم المحفظة من 670 مليون جنيه فى عام 2018 الى 1.8 مليار جنيه فى عام 2021، بمعدل نمو يقترب من 3 أضعاف حجم المحفظة.

500 مليون جنيه تسهيلات من بنك الاستثمار العربي

وأشار الى ان الهيكلة والإدارة الجديدة فى قطاعات الشركة المختلفة، ساهمت فى ارتفاع حجم التمويلات سنويًا من مستويات الـ 500 – 600 مليون جنيه، لتصل الى 900 مليون جنيه فى أول 3 أشهر فقط من 2022.

وتابع قائلًا: ان ذلك التطور والنمو يأتى فى إطار طفرة كبيرة حدثت لقطاع التمويل العقارى الذى سجل اجمالى تمويلات بقيمة 3 مليار جنيه فى عام 2020، بينما تخطت 8 مليارات جنيه فى عام 2021 وسجلت 3.4 مليار جنيه فى الربع الأول من 2022 فقط.

ولفت الكحكى، الى ان الشركة تعتزم الاعتماد بصورة أكبر على التسويق الالكترونى لخدماتها المختلفة، بالإضافة الى تدشين تطبيق الكترونى «موبايل ابلكيشن» ضمن حملة دعاية ستطلقها خلال الفترة المقبلة، لاستغلال حالة التوجه العام نحو التكنولوجيا المالية.

وأشار الى ان الشركة تتعاون مع 3 شركات دفع الكترونى للتسهيل على عملائها سداد الاقساط، وهم «بى» و«مصارى» و«فورى»، لافتًا الى ان التعامل مع عدد أكبر يمنح الشركة أفضلية وقوة.

وكشف العضو المنتدب فى مجموعة «تمويل القابضة للاستثمار»، عن حصول المجموعة على تسهيلات ائتمانية من بنك الاستثمار العربى بقيمة 500 مليون جنيه فى الربع الأول من 2022، موضحًا ان الشركة قامت باستخدام تلك التسهيلات بنسبة تقرب من %100.

وتابع موضحًا: ان نجاح الشركة فى استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها من قبل البنوك، يدفع الأخيرة الى زيادة حجم التسهيلات فى ظل قدرة الشركة على انجاز مستهدفاتها.

4 مليارات جنيه إجمالى الخطوط الائتمانية للمجموعة

وأشار العضو المنتدب فى مجموعة «تمويل القابضة للاستثمار»، الى الشركة قامت بتجديد خطوط التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها من البنوك وبأحجام أكبر لتصل الى 4 مليارات جنيه خلال العام.

ولفت الى ان الشركة تخطط لتنفيذ عملية توريق بشكل شبه سنوى ليكون أحد مصادر التمويل بجانب التسهيلات الائتمانية سالفة الذكر.

وكشف الكحكى، ان اجمالى حجم المحفظة للمجموعة بأكملها يقدر بـ 4 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2022، ومن المستهدف الوصول الى 5 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى، شاملاً الجزء الذى سيتم اصدار سندات توريق مقابله خلال الفترة المقبلة.

وحدد العضو المنتدب فى مجموعة «تمويل القابضة للاستثمار»، أهم التحديات امام نمو قطاع التمويل العقارى خلال الفترة المقبلة، وهى مصادر التمويل، اذ تحتاج الشركات العاملة فى المجال الى الحصول على تمويلات بتكلفة أقل حتى تستطيع ضخ تمويلات بفائدة جاذبة للعملاء.

وتابع الكحكى، ان ارتفاع سعر الفائدة يعد تحدى كبير امام الشركات، اذ سيؤدى الى زيادة المدة الزمنية للأقساط، او ارتفاع قيمة الأقساط ذاتها وذلك بالنسبة للعملاء الحاليين، فيما ستتأثر قابلية العملاء الجدد سلبًا بارتفاع سعر الفائدة.

وكان البنك المركزى رفع سعر الفائدة فى ثالث اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الخميس قبل الماضى بنسبة %2، وذلك بعد رفعها بنسبة %1 فى اجتماع استثنائى للجنة يوم 21 مارس الماضى، ووصلت أسعار الفائدة بالبنك المركزى حاليا إلى مستوى %11.25 للإيداع، و%12.25 للإقراض.

ولفت الى ان «تمويل» تعتمد على أسلوب زيادة مدة الأقساط ولا تقوم برفع قيمة القسط الشهرى، بهدف التخفيف على العملاء، وأملًا فى تراجع سعر الفائدة مستقبلًا ومن ثم تخفيض المدة مجددًا.

وعن نشاط التوريق، كشف الكحكى، ان شركة التوريق التابعة تتفاوض حالياً على تنفيذ 3 عمليات خلال 2022، منها عملية شركة «تمويل للتمويل العقارى».

كما سجلت شركة تمويل للوساطة التأمينية تطور ملحوظ خلال الربع الأول من العام الجارى حيث ساهمت فى اصدار بوالص تامين من خلال العديد من شركات التامين بأجمالى مبالغ تامين تخطت 2 مليار جنيه، وكذلك قاربت أقساط تأمينية من 6 ملايين جنيه خلال نفس الفترة مقارنة بأقساط تأمين حوالى 2 ملايين فى الربع الأول من العام الماضى.

وجدير بالذكر أن تحالف شركات ابتكار للتمويل وTCV للاستثمار المباشر وأكواير للاستثمار، كان قد استحوذ على حصة أوراسكوم للتنمية مصر فى مجموعة شركات تمويل البالغة %87 بقيمة إجمالية للشركة 360 مليون جنيه خلال 2019.

ويأتى ذلك عقب اعلان شركة أوراسكوم للتنمية، فى مايو 2018 عن توقيع اتفاقية نهائية لبيع كامل حصتها فى مجموعة «تمويل» لصالح تحالف استثمارى يضم شركات ابتكار و TCV و أكواير.