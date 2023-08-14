تمويل «البتلو» بلغ 8 مليارات جنيه.. مدبولي يتابع مع وزير الزراعة جهود تنمية الثروة الحيوانية

اجتمع، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لمتابعة الجهود الخاصة بتنمية الثروة الحيوانية. واستعرض وزير الزراعة الموقف التنفيذي لمشروع البتلو، المُخصص لصغار المُربّين.

وقال إن وزارة الزراعة قامت، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالتوسع في هذا المشروع، مع توفير تمويل ميسَّر بفائدة 5%، وتنفيذ حزمة حوافز لدعم صغار المُربين وتشجيعهم على المُشاركة والتوسع ضمن أنشطة ومجالات هذا المشروع القومي؛ لما لذلك من مردود عالٍ على توفير الاحتياجات المحلية من اللحوم، وضبط الأسعار ومنع الاحتكار.

ولفت إلى أن حجم إجمالي تمويل المشروع القومي للبتلو بلغ حتى الآن نحو 8 مليارات جنيه.

وأوضح الوزير أن حزمة الحوافز التشجيعية لصغار المربين ضمن المشروع القومي للبتلو، تضمنت تبسيط وتيسير إجراءات إصدار تراخيص المزارع وتشغيلها، وتوفير تأمين منخفض على الرؤوس بصندوق التأمين على الثروة الحيوانية لتشجيع صغار المربين على هذه الخطوة لتعويضهم في حالة النفوق.

إضافة إلى تقديم الدعم الفني المجاني وتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين لدراسة أية مشكلات محتملة على أرض الواقع والعمل على تذليلها.

بجانب قيام الوزارة بتنفيذ برنامج لتحسين السلالات بهدف زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى الدخول لصغار المربين، عبر استيراد عِجلات عِشار عالية الإنتاجية،

واستخدام التلقيح الاصطناعي لتحسين السلالات المحلية بتهجينها بالسلالات المستوردة، مما أسهم في زيادة إنتاجية الأبقار المحلية وزيادة معدل تحويل اللحم لعجول التسمين.

توفير كل جوانب الرعاية البيطرية لمشروعات الثروة الحيوانية وتدبير الأمصال واللقاحات مع تنفيذ قوافل بيطرية للتوعية والإرشاد لصغار المُرَبين

وأكد السيد القصير حرص الوزارة على توفير كل جوانب الرعاية البيطرية لمشروعات الثروة الحيوانية وتدبير الأمصال واللقاحات، مع تنفيذ قوافل بيطرية للتوعية والإرشاد لصغار المُربّين.

مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ 392 قافلة بيطرية علاجية في 308 قرى على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من 1 يناير 2023 وحتى 12 أغسطس 2023، تم خلالها الكشف والعلاج بالمجان لنحو 265 ألف رأس حيوان، ونحو 155 ألف طائر.

وتطرّق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى جهود الوزارة لتطوير ورفع كفاءة مراكز تجميع الألبان، التي تعتبر المنفذ التسويقي لصغار مربي الماشية، مشيرًا إلى أنه لتنفيذ هذا الغرض تم توفير قروض ميسرة، وتدبير الآلات والمعدات من وزارة الإنتاج الحربي.

إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 241 مركزًا لتجميع الألبان على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى 41 منفذًا في المجمعات الزراعية بقرى “حياة كريمة”

وذلك لإحداث قيمة مضافة وضمان جودة وسلامة الألبان لتشجيع صغار المُربين على التوسع في تربية ماشية اللبن وسهولة التسويق، بما يؤدي إلى رفع مستوى جودة الألبان، وزيادة دخول صغار مربي ماشية اللبن وأصحاب مراكز تجميع الألبان.

وأضاف الوزير، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء، أنه تم إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 241 مركزًا لتجميع الألبان على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 41 منفذًا في المجمعات الزراعية بالقرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.