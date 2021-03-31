بورصة وشركات

«تمويلي»: 2.6 مليار جنيه محفظة تمويلات تراكمية حتى نهاية 2020‎

وبدأت تمويلي نشاطها بالسوق المحلية عام 2018 ، ويتوزع هيكل ملكيتها بين شركة إن آي كابيتال ، وأيادي للاستثمار والتنمية، وشركة البريد للاستثمار
منى عبدالباري 1:48 م, الأربعاء, 31 مارس 21 1:48 م, الأربعاء, 31 مارس 21

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كشف عمرو أبو العزم لشركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، أن حجم المحفظة التمويلية التراكمية لشركته بلغ 2.6 مليار جنيه، منذ بدء النشاط وحتى نهاية العام الماضي.

وبدأت تمويلي نشاطها بالسوق المحلية عام 2018 ، ويتوزع هيكل ملكيتها بين شركة إن آي كابيتال ، وأيادي للاستثمار والتنمية، وشركة البريد للاستثمار.

وأشار أبو العزم إلى أن نسبة توزيع محفظة تمويلات الشركةعلى القطاعات تبدأ بالتجاري، والخدمي، ثم الصناعي.

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ومن جانبه قال أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي للشركة، إن الشركة ستضيف القطاع الزراعي لمحفظة تمويلاتها الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته الشركة اليوم للإعلان عن نتائجها المالية العام الماضي، وخطتها المستقبلية.

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بقلم منى عبدالباري

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